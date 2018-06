Pyongyang volta a criticar manobras militares de Seul

SEUL - A Coreia do Norte voltou a condenar neste domingo, 3, os próximos exercícios militares nos quais deve participar o exército da Coreia do Sul e insistiu que são contrários ao estipulado por ambos os países na histórica cúpula de abril.

Em um editorial do principal jornal norte-coreano, o "Rodong", Pyongyang criticou os planos de Seul de participar junto de Washington dos exercícios combinados da bacia do Pacífico (Rimpac, na sigla em inglês) e Ulchi Freedom Guardian, que o regime considera como um teste para invadir o seu território.

Os primeiros, que envolvem no total 20 países, acontecerão de 27 de junho a 2 de agosto, enquanto está previsto que o Ulchi Freedom Guardian comece no final de agosto.

"O Norte e o Sul encaram agora um trabalho monumental para reduzir as tensões militares e conseguir a paz na península através da implementação da Declaração de Panmunjom", diz o artigo do jornal, fazendo referência ao documento que os líderes de ambas as Coreias assinaram no dia 27 de abril. /EFE