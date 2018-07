Qatada volta a ser preso e poderá ser deportado As autoridades britânicas voltaram ontem a prender o clérigo islâmico Abu Qatada e anunciaram que retomarão o processo de deportação do religioso para a Jordânia, onde ele foi condenado por envolvimento em uma série de atentados ocorridos há mais de uma década. O radical - considerado por Osama bin Laden seu "braço direito na Europa" - havia sido solto em fevereiro após uma corte europeia rejeitar a decisão da Justiça britânica de deportá-lo. Os jordanianos prometem um novo julgamento do clérigo.