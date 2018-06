Qatar investiga trágico incêndio em shopping de Doha

O incêndio devastou um berçário e outros setores do shopping de alto padrão situado em Doha. Relatos referentes a uma falha ocorrida no sistema interno de prevenção a incêndios durante a tragédia já suscitam pedidos de uma revisão mais rigorosa desses mecanismos no shopping center e em outras estruturas da região.

Entre as crianças mortas na tragédia estavam trigêmeos neozelandeses, três irmãos espanhóis com idade de dois a sete anos, uma quarta criança espanhola de sete anos de idade, um bebê sul-africano de um ano e meio, uma criança francesa e dois bombeiros que se empenharam no combate às chamas. A nacionalidade das outras quatro crianças mortas não foi informada pelas autoridades locais. As informações são da Associated Press.