Quadro de Lichtenstein é vendido por US$ 44, 8 milhões O quadro "Sleeping Girl", do pintor norte-americano Roy Lichtenstein, foi vendido na quarta-feira em um leilão na Sotheby''s de Nova York por US$ 44,8 milhões. Foi o preço mais alto que alcançou um quadro de Lichtenstein, considerado um dos maiores pintores da pop art. O quadro é de 1964 e estava nas mãos de um colecionador privado desde então. O quadro retrata uma jovem loira dormindo e quebrou um recorde para os valores dos trabalhos de Lichtenstein. Em dezembro passado, o quadro "I Can See the Whole Room...and There´''s Nobody in it" do pintor foi vendido por US$ 43,2 milhões na Christie''s.