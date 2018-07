Quadro roubado de Dalí é devolvido pelo correio Uma pintura de Salvador Dalí avaliada em US$ 150 mil e robada dez dias atrás de uma galeria de Manhattan foi recuperada após ser enviada por correio da Grécia para os EUA. "Foi enviada por correio no dia 28. A alfândega americana a reteve e detetives da polícia de Nova York a devolveram ao proprietário", disse um porta-voz da polícia. "Ela foi enviada de Atenas, mas ninguém foi preso", acrescentou. O ladrão, fazendo-se passar por um cliente, entrou na galeria Venus Over Manhattan e após retirar a pintura da parede a colocou debaixo do braço e saiu andando.