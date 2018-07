Quadros roubados de Picasso são encontrados na Sérvia Dois quadros do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973) que pertenciam a um museu alemão e foram furtados de uma exposição na Suíça foram encontrados em Belgrado, disse o ministro do Interior da Sérvia, Ivica Dacic, nesta quarta-feira. Ele não apresentou informações precisas sobre onde as obras foram encontradas na capital sérvia.