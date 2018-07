Quadros roubados são achados em cemitério A polícia de Port Elizabeth, na África do Sul, encontrou em um cemitério quatro dos cinco quadros roubados de um museu na capital, Pretória. As peças estavam escondidas sob um banco. O valor total das obras de arte, roubadas no domingo, chega a quase US$ 2 milhões. O quadro ainda desaparecido é do artista sul-africano Gerard Sekoto.