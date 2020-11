Quais são os processos que Trump moveu para tentar barrar eleição de Biden

A campanha do presidente Donald Trump alega que houve uma série de irregularidades eleitorais em cinco Estados onde o presidente eleito Joe Biden lidera na contagem dos votos - não há ações movidas em Estados onde Trump venceu.

A campanha do republicano alega em ações judiciais e declarações públicas que os funcionários eleitorais não seguiram os procedimentos adequados durante a contagem dos votos na eleição de terça-feira, e que há fraudes no sistema, mas sem apresentar nenhuma prova ou evidência, apenas alegações.

Desde o dia da eleição, o presidente Trump afirmou repetidamente que uma ampla conspiração de delitos - aparentemente cometidos tanto em estados republicanos quanto democratas - custou-lhe a eleição.

“EU GANHEI A ELEIÇÃO, RECEBI 71.000.000 DE VOTOS LEGAIS”, Tuitou Trump no sábado, depois de jogar golfe. “ACONTECERAM COISAS RUINS QUE NOSSOS OBSERVADORES NÃO PUDERAM VER.” A campanha de Trump encorajou os doadores a contribuir para um fundo de defesa legal para que ele possa lutar os casos no tribunal.

Mas nos próprios processos, mesmo a campanha de Trump e os aliados não alegam fraude generalizada ou uma conspiração para mudar as eleições.

Em vez disso, os grupos do Partido Republicano se concentraram amplamente em reclamações de menor importância em um esforço para atrasar a contagem das cédulas ou reivindicações que afetariam uma pequena fração dos votos, na melhor das hipóteses.

E, mesmo assim, eles perderam amplamente nos tribunais até agora.

O motivo: os juízes disseram que os republicanos não forneceram evidências para apoiar suas afirmações - apenas especulação, rumores ou boatos.

Até agora, há processos correndo em cinco Estados americanos.

Pensilvânia

Enquanto as cédulas de ausentes ajudaram Biden a ultrapassar Trump na Pensilvânia na semana passada, os republicanos tentaram impedir que as autoridades da Filadélfia os contassem. Seu argumento: os observadores do Partido Republicano foram impedidos de entrar nas salas onde os votos estavam sendo contados.

O problema: isso não era verdade. Afinal, os observadores republicanos estavam lá. Trump tinha “um número diferente de zero de pessoas na sala”, admitiu um de seus advogados no tribunal federal na noite de quinta-feira.

"Desculpe, então qual é o seu problema?" perguntou o juiz do distrito em que a ação foi movida, Paul Diamond, que negou o pedido para suspender a contagem.

A equipe de Trump viu algumas pequenas vitórias no Estado, embora nenhuma pareça chegar perto de afetar o resultado da eleição. A campanha ganhou uma ordem para mover os observadores para mais perto das máquinas de contagem na Filadélfia.

E conseguiu fazer com que o juiz da Suprema Corte, Samuel Alito Jr., emitisse uma ordem para que os funcionários eleitorais separassem as cédulas que chegaram depois do dia da eleição, mas antes da noite de sexta-feira - uma medida que os condados já estavam adotando.

Segundo uma decisão anterior da Suprema Corte estadual, os funcionários eleitorais podem contabilizar essas cédulas, que são uma fração minúscula da votação geral, mas os funcionários estaduais ordenaram que eles sejam mantidos segregados no caso de novas contestações legais.

Em outro tribunal da Pensilvânia, os republicanos entraram com um processo para impedir que as autoridades eleitorais locais divulgassem os nomes dos eleitores cujas cédulas eleitorais foram rejeitadas por erros como a falta de assinatura. Os condados locais divulgam os nomes para que os eleitores possam corrigir as falhas em suas cédulas.

Esses processos também não tiveram sucesso. No condado de Northampton, Pensilvânia, por exemplo, um juiz escreveu que o Partido Republicano local precisava provar por que seria prejudicado se os eleitores tivessem a chance de corrigir suas cédulas. “Como resultado, seu pedido de liminar deve falhar”, escreveu o juiz Michael J. Koury Jr.

No sábado, o advogado de Trump, Rudolph Giuliani, disse que a campanha estava se preparando para entrar com outro processo na segunda-feira, alegando irregularidades em grande escala na Pensilvânia. “Muitos casos serão arquivados - alguns grandes, alguns pequenos. Este vai ser eventualmente um grande caso ”, disse Giuliani.

Michigan

Em Michigan, Biden estava em desvantagem na noite da eleição, quando os votos presenciais foram apurados primeiro, mas então, como em outros estados do Meio-Oeste, ultrapassou Trump quando milhares de votos antecipados foram contados. Em dois processos, os republicanos alegaram que houve impropriedade na contagem das cédulas.

Eles perderam, ambas as vezes. E pelo mesmo motivo: os republicanos não forneceram provas ou evidências de irregularidades.

Em um caso, os republicanos disseram que os observadores eleitorais do Partido Republicano em Detroit estavam sendo excluídos quando as autoridades municipais consertaram, ou "curaram", as cédulas que suas máquinas não podiam ler.

Trata-se de um processo legal em todos os Estados americanos. Nesses casos - que podem ser causados ​​por uma marca perdida ou mancha de café - os oficiais podem fazer uma cédula duplicada, com os mesmos votos, e validá-los na votação.

Os republicanos disseram ter “informações e crença” de que esse processo de cura foi feito repetidamente sem um oficial do Partido Republicano para observá-lo. Eles pediram a um juiz para atrasar a certificação dos resultados de Detroit. O juiz disse que não atenderia ao pedido. Ele disse que a evidência de má conduta era "mera especulação" do Partido Republicano.

“A cidade de Detroit não deve ser prejudicada quando não há evidências para apoiar as acusações de fraude eleitoral”, escreveu o juiz Timothy M. Kenny.

Em outro processo, a campanha presidencial de Trump pediu a um juiz que parasse todo o processamento de cédulas de ausentes em Michigan.

Nesse caso, um observador eleitoral republicano disse que recebeu um post-it de um funcionário não identificado, alegando que as cédulas que chegavam atrasadas estavam sendo contadas indevidamente. Mas ela não conseguiu fornecer o nome do pesquisador ou qualquer outra prova.

Um juiz rejeitou o pedido, dizendo que a evidência que o Partido Republicano apresentava era inadmissível, um boato. O juiz também questionou porque a campanha de Trump tinha esperado até o final da tarde de quarta-feira para entrar com o processo.

“No momento em que esta ação foi instaurada, os votos já haviam sido amplamente contados, e a contagem agora está completa”, escreveu a juíza Cynthia Diane Stephens na sexta-feira.

Enquanto isso, a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, levantou outra série de reclamações durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira em Bloomfield Hills, Michigan, alegando que os trabalhadores eleitorais em Detroit foram instruídos a atrasar certas cédulas. Autoridades de Detroit negaram a acusação.

McDaniel reconheceu que suas alegações não foram totalmente examinadas e disse que as informações foram compartilhadas com promotores federais.

Um funcionário do Departamento de Justiça disse que a informação fornecida por McDaniel foi encaminhada ao FBI. Não estava claro qual ação a agência planejava tomar. Uma porta-voz do FBI em Detroit encaminhou um repórter ao escritório do procurador dos EUA, que se recusou a comentar.

McDaniel também afirmou que 2.000 cédulas republicanas em Rochester Hills, Michigan, foram “dadas aos democratas. . . devido a um erro administrativo. ”

Tina Barton, a funcionária municipal do Partido Republicano de Rochester Hills, disse em um vídeo postado no Twitter que McDaniel estava se referindo a um "erro isolado que foi rapidamente retificado" e chamou sua alegação de "categoricamente falsa".

“Como republicana, estou preocupada que isso esteja sendo intencionalmente descaracterizado para minar o processo eleitoral”, disse ela no vídeo.

Em uma entrevista, ela disse que havia um problema técnico que criava resultados duplicados temporariamente quando as cédulas de correio eram digitalizadas, mas foi corrigido imediatamente.

Barton disse que ficou sabendo da alegação da presidente do Comitê Republicano Nacional apenas quando um repórter ligou para ela para comentar.

“Passei 15 anos construindo minha reputação de ser um bom funcionário eleitoral - não apenas um bom, mas excelente - e ter alguém declarando que cometemos algum tipo de fraude, que 2.000 votos foram encontrados, eu não poderia não responder”, disse ela.

Geórgia

Na Geórgia, a campanha de Trump entrou com uma ação no dia seguinte à eleição, focada estritamente em votos de ausentes no condado de Chatham, onde fica Savannah.

A campanha pediu que todas as cédulas de ausentes que chegassem após o fechamento das urnas na terça-feira fossem anuladas.

Para a maioria dos eleitores, a Geórgia exige que as cédulas cheguem antes do final do dia da eleição, embora haja uma exceção para eleitores militares e estrangeiros.

A campanha de Trump citou uma declaração de um funcionário eleitoral que disse “pensar que poderia ter visto cédulas que chegavam tarde misturadas indevidamente com as lançadas no prazo”. Mesmo se isso fosse verdade, não afetaria a eleição: a alegação tratava de um pequeno número de cédulas em um único condado.

Os democratas da Geórgia apresentaram dois depoimentos de outros observadores eleitorais que disseram não ter observado essa mistura. Um juiz da Geórgia indeferiu o processo de Trump em um dia, escrevendo que não havia "nenhuma evidência" de que o conselho eleitoral do condado não cumpriu a lei.

Arizona

No Arizona, a campanha de Trump e o Comitê Nacional Republicano entraram com uma ação no tribunal estadual no sábado, alegando que alguns eleitores foram orientados por funcionários eleitorais a apertar um botão em uma máquina de tabulação para dar seu voto, mesmo depois que as máquinas de tabulação detectaram um "voto excessivo" - ou seja, a máquina detectou a possibilidade de a pessoa ter votado em dois candidatos.

Segundo as regras estaduais, eles disseram, os eleitores devem ter permissão para cancelar essas cédulas e tentar novamente, porque às vezes marcas de tinta ou manchas podem fazer com que o tabulador avalie indevidamente uma "votação excessiva".

A campanha pediu a um juiz que ordenasse uma revisão manual de tais cédulas e proibisse a certificação do voto do Arizona até que fosse concluída.

Os apoiadores de Trump passaram grande parte da semana alegando que os tabuladores foram prejudicados pelo uso de canetas com pontas de feltro, conhecidas como Sharpie e, portanto, desqualificaram um grande número de votos.

Autoridades estaduais insistem que as canetas Sharpie são de fato o melhor instrumento de escrita para usar com as máquinas por causa de sua tinta de secagem rápida, e elas não causam problemas.

Os eleitores que entraram com uma ação anterior alegando problemas eleitorais causados ​​por canetas do tipo sharpie desistiram e estão intervindo no novo caso aberto pela campanha de Trump, de acordo com o advogado Alexander Kolodin. A secretária de Estado do Arizona, Katie Hobb, do Partido Democrata, disse que o novo processo era uma "reformulação" do anterior e apenas uma tentativa de atrasar a contagem.

Nevada

Em Nevada, dois dias após a eleição, um grupo de aliados de Trump afirmou que milhares de pessoas votaram ilegalmente no condado de Clark, onde fica Las Vegas.

“Isso é inaceitável e está dando às pessoas a sensação de que o sistema é corrupto”, disse Richard Grenell, ex-diretor interino de inteligência nacional de Trump.

Nem a campanha de Trump nem o Partido Republicano foram nomeados demandantes no processo federal que acabou sendo aberto pelos republicanos, que não apresentaram evidências de que milhares de pessoas votaram indevidamente.

Até então, a acusação havia sido reduzida drasticamente. Em vez de 10.000 casos, os aliados de Trump apresentaram um: uma mulher chamada Jill Stokke, que disse ter tido seu direito de voto negado porque sua cédula de correio foi roubada e preenchida por outra pessoa.

Mas, na verdade, a história de Stokke era mais complicada. As autoridades eleitorais disseram que de fato receberam uma cédula dela - mas a assinatura correspondia à dela.

Eles haviam oferecido a ela a chance de cancelar a cédula de correio e votar novamente se ela assinasse uma declaração dizendo que a cédula de correio tinha sido roubada. Ela não o fez.

Os aliados de Trump queriam que o juiz distrital dos EUA, Andrew Gordon, ordenasse a proibição do uso de uma máquina para verificar assinaturas, um movimento que teria desacelerado uma contagem já lenta. O juiz rejeitou o pedido. Em vez disso, Gordon disse aos demandantes que retornassem ao tribunal se encontrassem mais evidências para apoiar suas reivindicações.

Além desse processo, os oficiais do Partido Republicano também alegaram que mais de 3.000 pessoas votaram em Nevada, apesar de não morarem no estado.

Os advogados da campanha de Trump enviaram uma carta na quinta-feira ao procurador-geral dos EUA, William Barr, alegando "fraude eleitoral criminosa no Estado de Nevada" e alegando ter identificado 3.062 pessoas que votaram indevidamente. Eles anexaram uma lista de endereços de eleitores que, segundo eles, haviam se mudado para fora do estado, informação que, segundo eles, veio da verificação cruzada dos dados dos eleitores com o banco de dados de endereços nacionais.

Em uma coletiva de imprensa no domingo, diante de uma multidão de apoiadores em Las Vegas, funcionários da campanha de Trump foram além, alegando que até 9.000 não residentes votaram erroneamente e que o sistema eleitoral do condado de Clark estava crivado de outras fraudes, sem oferecer evidências confiáveis.

Gemidos e suspiros puderam ser ouvidos da multidão enquanto os oficiais de campanha acusavam as autoridades democratas no condado de Clark de privar os eleitores republicanos. “Pare de roubar”, gritava a multidão.

As autoridades eleitorais locais enfatizaram que a lei de Nevada permite que algumas pessoas votem enquanto vivem fora do estado: estudantes, militares e cônjuges de militares.

“Você não precisa morar aqui para ser elegível para votar aqui”, disse Joe Gloria, o registrador de eleitores do Condado de Clark, a jornalistas na semana passada.

Os endereços de Amy Rose e seu marido, um membro do serviço da Força Aérea, estão na lista de eleitores de fora da campanha de Trump. Rose e seu marido moram atualmente em Davis, Califórnia, onde ela trabalha para uma organização de apoio a veteranos e seu marido está fazendo doutorado em pesquisas financiadas pela Força Aérea em engenharia aeroespacial.

“É realmente terrível ser usado como peões” para minar a confiança nos resultados das eleições, disse Rose. “Ambos levamos a sério nossos deveres como cidadãos. Foi muito chocante ver nossa integridade desafiada sem qualquer evidência.”

Em um comunicado, o Partido Republicano de Nevada disse que “não tem intenção de invalidar nenhum eleitor legal”.

Um funcionário do Departamento de Justiça disse que o departamento estava "investigando" as alegações, mas se recusou a fornecer mais detalhes.