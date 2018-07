Qual será a cartada de Sarah Palin?

Tratando-se de política, Sarah Palin sempre jogou pelas próprias regras. Ao anunciar que não se candidataria à presidência dos EUA em 2012, a ex-governadora do Alasca se curvou diante do óbvio, para variar. Ela tinha mantido em aberto a possibilidade de se candidatar até que fosse tarde demais para começar uma campanha. Quando finalmente desistiu, o momento foi anticlimático.

A possível candidatura do governador de New Jersey, Chris Christie, atraiu mais interesse e atenção do que as elucubrações a respeito de Sarah. Uma situação surpreendente para uma política que já foi capaz de ganhar as manchetes com cada uma de suas jogadas e declarações.

No caso de ela fazer o inesperado, seus conselheiros estavam ocupados acompanhando os prazos de inscrição e pensando naquilo que seria necessário para se lançar uma campanha a menos de três meses das primeiras primárias. Para a disputa de 2012, a maioria dos republicanos - mesmo aqueles que gostam dela - já pensavam em outras opções.

Depois de três anos notáveis no palco político nacional, Sarah, como uma potência enfraquecida, decidiu ficar de fora desse ciclo presidencial. Talvez ela se candidate em 2016, se os republicanos não estiverem na Casa Branca. A pergunta agora envolve o papel que ela pretende desempenhar daqui para frente - e sua capacidade de continuar a ser uma política que exerce grande influência nos rumos do seu partido, do movimento conservador e do debate nacional.

Quanto a isso, as opiniões são divergentes. "Nos últimos 12 meses, a maior parte da atenção dedicada a Sarah pela mídia e pelo público decorreu das especulações sobre sua participação na corrida presidencial", escreveu Brian Jones, estrategista do Partido Republicano. "Agora que chegou ao fim a fase do 'Será que ela vai?', o espaço político ocupado por ela será certamente reduzido, mas ainda estamos falando de Sarah Palin e, por isso, é difícil imaginar que as pessoas deixarão de prestar atenção no que ela diz. Seu impacto político deve minguar - ao menos, até 2015."

Alguns republicanos disseram que Sarah ainda tem o potencial de coroar a candidatura de algum outro presidenciável, ao menos em Iowa. "Falta apenas responder se ela agirá e anunciará seu apoio a algum candidato ainda a tempo de fazer uma diferença expressiva", disse o estrategista republicano Todd Harris. "Em 2010, suas precoces manifestações de apoio eram muito importantes. Com frequência, ela esperava até que o vencedor se tornasse óbvio e só então declarava seu apoio para receber o crédito pela vitória."

Apoio. Sara Fagen, outra estrategista do Partido Republicano, disse que Sarah poderia ser um nome importante para o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, caso ela decida apoiá-lo. Levando-se em consideração as dúvidas que Romney enfrenta entre os republicanos mais conservadores, o apoio dela pode ser importante para tranquilizar esse eleitorado. "Se pensarmos na insegurança dos evangélicos e de elementos mais à direita em relação a ele, o apoio dela serviria como uma aprovação importante", disse a estrategista.

Os democratas foram mais duros ao avaliar a força potencial de Sarah na política. "Daqui para frente a contribuição dela para a causa republicana será relativamente limitada. Duvido do potencial dela de coroar uma candidatura com uma declaração de apoio", disse o estrategista de campanha Geoff Garin, a serviço dos democratas.

Garin concordou que, se Romney for o candidato nomeado pelos republicanos, Sarah poderia ajudar a diminuir a insegurança da base do partido em relação a ele, se assim desejar. "Mas é mais fácil imaginá-la prejudicando os republicanos, ao atrair atenção demais para si, coisa que ela ainda pode fazer, ou ao fomentar rivalidades internas capazes de manter o partido dividido", disse.

Essa continua sendo uma das principais perguntas a respeito de Sarah, a política. Ela conta com o dom de chamar a atenção. Um ex-candidato republicano à presidência disse que ela tem a qualidade que todos os políticos dariam quase tudo para ter: ser interessante. Essa característica, porém, mostrou ter um valor ambíguo conforme prolongou-se o tempo dela no palco político.

A carreira política de Sarah tem sido memorável, uma verdadeira montanha-russa de altos e baixos espetaculares. Nos bons momentos e nos maus, ela tem sido alguém capaz de atrair partidários apaixonados e críticas virulentas, às vezes até injustas.

Os momentos mais marcantes dessa trajetória foram muito bem documentados, incluindo a resposta elétrica ao seu discurso de aceitação na convenção republicana de 2008, a apreensão dentro da campanha de John McCain naquele semestre, a estranha entrevista concedida a Katie Couric, da CBS News, e o choque provocado pela decisão dela de renunciar ao governo do Alasca antes do fim de seu mandato.

Essa decisão ainda é apontada por alguns líderes republicanos como a jogada que levou ao questionamento de sua seriedade como representante eleita. Ainda assim, em parte graças ao interesse da mídia, mas também por causa de sua capacidade de falar a língua de muitos americanos, Sarah reteve o poder de transmitir uma mensagem, de abalar o sistema e de fazer as pessoas ouvirem.

Atentado. Se houve no último ano um momento que ela gostaria de reescrever, seria o vídeo da "difamação sanguinária", divulgado por ela após o tiroteio de Tucson. O vídeo fez com que Sarah parecesse mais interessada em responder a seus críticos, que a culparam pela criação da atmosfera política que levou ao atentado, do que em transmitir uma mensagem mais neutra e pacífica em um momento trágico.

Desde então, a posição dela só piorou. Embora algumas pesquisas de opinião mostrassem que Sarah ainda poderia ser uma força potencial na disputa pela candidatura republicana, elas mostraram também que sua popularidade está em baixa e um número cada vez maior de republicanos acredita que ela não deva se candidatar. Na mais recente pesquisa de opinião realizada em parceria entre o Washington Post e a ABC News, duas em cada três pessoas disseram que ela não deveria se candidatar. Resta saber como Sarah pretende usar o poder de influência que lhe resta.

Será na tentativa de fazer o Partido Republicano seguir essa ou aquela direção? Será para desafiar aqueles que buscam a nomeação republicana ou para apoiá-los? Será para aliar-se a alguém? Será com o intuito de continuar a ser uma das principais vozes que lideram o movimento Tea Party? Será para ajudar o Partido Republicano como um todo a sair vitorioso nas eleições de 2012? Será que ela se comunicará via Twitter, Facebook e entrevistas à Fox News?

No mês passado, ela fez um discurso em Iowa para simpatizantes do Tea Party no qual denunciou o "capitalismo gângster". O discurso foi bem construído e expressava enfaticamente algumas das queixas mais comuns entre os americanos - a sensação de que os poderosos, seja em Washington ou em Wall Street, enriqueceram às custas dos demais. Foi uma das melhores apresentações dela em todo o ano. No entanto, foram poucos os discursos como aquele.

Sarah diz com frequência acreditar que é tão possível transformar o debate nacional ao desistir da corrida presidencial quanto ao anunciar uma candidatura. Agora, ela terá a oportunidade de provar o que diz.

É JORNALISTA, GANHADOR DO PULITZER