Quando a Guerra Civil chegou a Nova York

Foi o recrutamento do Exército da União que desencadeou os quatro dias de rebelião em 13 de julho de 1863. Ou o racismo? Ou a imigração? Ou a política? É apropriado que o maior motim da história dos EUA tivesse tantas causas. Desde que ele terminou, os americanos têm se esforçado para explicar por que uma rebelião contra o alistamento obrigatório, um motim racial, uma guerra de classes e uma sublevação de imigrantes teriam eclodido no meio da guerra civil travada em nome da unidade.

O alistamento foi a causa imediata do problema. No momento em que a guerra ia mal para o Norte, na primavera de 1863, líderes da União temiam que poucos voluntários se realistassem em 1864. Isso levou o Congresso a estabelecer o primeiro sistema de serviço militar obrigatório.

Os agentes listavam todos os homens entre 20 e 35 anos, os solteiros até 45 e realizavam uma loteria. Os alistados podiam se juntar ao Exército, encontrar um substituto ou pagar US$ 300. Obrigar homens ao combate representava a maior cobrança que o governo já havia feito de seus cidadãos - e isso não caiu bem para os operários imigrantes de Nova York. Democratas, eles eram contra a guerra e se irritavam com o fato de a Casa Branca, o Congresso, a prefeitura e a polícia estarem sob controle dos republicanos.

Os supremacistas brancos atiçavam o ódio existente, culpando os negros pelo serviço militar obrigatório. Os demagogos de esquina gritavam: "Não haveria alistamento se não fosse a guerra - não haveria guerra se não fosse a escravidão, os escravos eram negros, logo, todos os negros eram responsáveis pela guerra". A comunidade negra de Nova York se tornou um bode expiatório para a ira crescente.

As condições de trabalho deram a causa final dos motins. Nova York estava rapidamente se transformando num mastodonte industrial. De Lower Manhattan a Midtown, a ilha era um amontoado de casas e empresas. Ao norte, a malha urbana estava só parcialmente preenchida. Operários mal remunerados e desprotegidos construíam essa metrópole.

Muitos eram imigrantes recentes, vivendo em bairros esquálidos e malcheirosos ao longo dos rios, fervendo com a crença de que, enquanto o governo lutava pela emancipação no Sul, ninguém se importava com a escravidão salarial em Manhattan. As coisas estavam nesse pé em 13 de julho de 1863, a segunda-feira úmida e quente em que a loteria deveria começar. Políticos democratas fizeram advertências ameaçadoras para que o alistamento não fosse aplicado, mas ninguém poderia prever o que o dia reservava.

A manhã começou com uma greve pacífica. Os organizadores se deslocaram por fábricas e canteiros de obras dos subúrbios recrutando manifestantes. Artesãos, bombeiros e gangues se juntaram, agitando bandeiras, entoando slogans e entornando uísque. Não demorou para duas colunas marcharem pelo East e o West Side. Quando uma alcançou os escritórios da loteria, na Rua 46 com a Terceira Avenida, os bombeiros invadiram o local, destroçaram a roda de sorteio e tocaram fogo no edifício. Arruaceiros começaram a arrancar trilhos ferroviários e linhas telegráficas. No centro, espalharam-se rumores de que alguém estava desativando a infraestrutura de Manhattan; muitos acreditaram que era o começo de um complô dos confederados.

O superintendente de polícia John Kennedy abriu caminho pela multidão. Ele ouvia as massas murmurando seu nome. Logo depois, ele sentiu um empurrão. Quando se virou, um homem num casaco puído do Exército deu-lhe um soco no rosto. Esse primeiro golpe quebrou o feitiço da autoridade. A multidão se fechou sobre ele, esmurrando-o. Kennedy tentou correr, mas foi arrastado para um buraco lamacento onde afundaram sua cabeça na água suja. Kennedy se libertou e fugiu.

Os amotinados começaram a cercar negros aleatoriamente. As vítimas eram espancadas, despidas, mutiladas e arrastadas pelas ruas. Vários foram mortos e alguns linchados em postes de iluminação. Um grupo partiu para o Asilo de Órfãos de Cor, na Quinta Avenida com Rua 43, queimando-o completamente enquanto 200 crianças lutavam para escapar pela porta dos fundos.

Outras gangues atacaram a polícia. Se apanhados, os policiais enfrentavam as mesmas atrocidades que as vítimas negras. A morte grotesca por espancamento do coronel Henry O'Brien durou 6 horas. As únicas autoridades que podiam se locomover em segurança eram padres, bombeiros e políticos democratas. A cidade parecia impotente. Cidadãos comuns apagavam as luzes, temendo um tijolo atirado na janela. Abolicionistas proeminentes se sentavam no escuro com os revólveres carregados, observando os archotes dos amotinados.

Líderes de Nova York vacilavam. Elites se aboletaram no bem defendido Hotel St. Nicholas, debatendo o melhor caminho. A classe alta estava dividida entre democratas, que culpavam "negros insolentes", e republicanos, que pediam uma resposta "terrível e imediata", esperando ver uma "guerra contra a escória irlandesa".

A polícia agiu enquanto os civis discutiam. Eles usaram a rede telegráfica para rastrear "pontos críticos" por toda a cidade. Num ponto, eles enviaram 200 agentes para conter 5 mil amotinados que desciam pela Broadway. Essas batalhas ensinaram uma lição valiosa à polícia. Eles perceberam que 50 agentes, movendo-se juntos agressivamente, podiam rechaçar 500 arruaceiros sem organização. Quando a polícia compreendeu isso, a semana se transformou numa série de confrontos.

Os amotinados nunca tiveram realmente chance. Eles alcançaram seu único objetivo, interrompendo a loteria do alistamento, mas não tinham organização, nenhuma liderança, nenhum plano. A única questão era quanto dano poderiam causar até serem esmagados. À medida que a polícia adquiria o controle, ela finalmente conseguiu proteger os negros de Nova York.

Na sexta-feira, os motins haviam terminado. A luta deixou entre 105 e 1,2 mil mortos. Após a guerra, os nova-iorquinos fizeram questão de esquecer os motins. Não há marcos históricos nos locais associados ao levante. Numa cidade em expansão obcecada pelo progresso, ninguém queria se prender a esse momento vergonhoso. Era mais fácil imaginar Manhattan como uma ilha de vitrines cintilantes e ignorar as pilhas de tijolos prontos para serem arremessados. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK