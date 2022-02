Quando poderemos deixar de usar a máscara?; leia análise

Jay K. Varma*, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O primeiro documento estratégico sobre a covid-19 que escrevi, em abril de 2020, para Bill de Blasio, quando ele era prefeito de Nova York, tinha várias páginas dedicadas a métricas para determinar momentos de relaxar ou enrijecer restrições – como obrigatoriedade de uso de máscaras. Mas estou tão confuso agora como estava dois anos atrás em relação às melhores métricas para usar no monitoramento da pandemia e como usá-las para ações que reduzam a disseminação.

Leia Também Liberação de uso de máscara nos Estados atrapalha plano de Biden de saída da pandemia

Ficou claro que decisões a respeito de restrições devem ser determinadas por uma combinação de dados – como taxas de novos casos, testes positivos, ocupação de leitos de UTI –, juntamente com muitos outros fatores qualitativos. Nenhum número relativo à covid-19 pode falar por si e funcionar em todos os momentos, pois fatores críticos não param de se transformar. Isso inclui o próprio vírus; ferramentas como vacinas, medicamentos e testes melhores; nossa experiência a respeito do que funciona para evitar a disseminação; e atitudes públicas em relação a medidas de controle da pandemia.

Escolas

Considere a questão a respeito de quando as escolas poderão parar de exigir que as crianças usem máscaras. Idealmente, o governo deveria basear essa decisão no índice de transmissão dentro das escolas. Quando há muito pouca transmissão, as máscaras podem sair de cena. Quando a transmissão aumenta, elas voltam. Mas isso é difícil mensurar. Ainda não possuímos tecnologia precisa e disponível para medir a quantidade de vírus no ambiente.

A verdade é que a ciência não tem uma resposta a respeito de qual nível de transmissão de covid-19 é aceitável em escolas antes e depois de as máscaras serem removidas ou qual nível é aceitável nas comunidades antes e depois da verificação vacinal. Alguém tem de decidir, e essa decisão envolverá julgamentos subjetivos a respeito dos riscos que as pessoas tolerarão.

* É MÉDICO EPIDEMIOLOGISTA E PROFESSOR DA FACULDADE WEILL CORNELL MEDICINE