Quando se trata da Ucrânia, o que os cidadãos russos querem realmente?

MOSCOU - Não é necessário que um telepata leia a mente de Vladimir Putin para adivinhar o que ele pretende na Ucrânia. Esteja o presidente russo planejando ou não uma invasão, ele próprio enunciou seus pensamentos sobre a “unidade histórica entre russos e ucranianos” num ensaio de 7 mil palavras publicado pelo Kremlin no ano passado.

Mas o que querem os 144 milhões de habitantes do país liderado por Putin? E tão importante quanto, o que os 44 milhões de ucranianos do outro lado da fronteira querem da Rússia?

Leia Também Rússia envia navios de guerra para o Mar Negro em meio à escalada na Ucrânia

A resposta para essas questões poderia significar a diferença entre guerra e paz. No entanto, elas não são fáceis de resolver. Nossa melhor medida sobre o sentimento do público, as pesquisas de opinião, são um negócio complicado em qualquer país. Em países autocráticos, como a Rússia — ou assolados pela corrupção, como Rússia e Ucrânia — descobrir o que a população realmente quer, em vez do que seus líderes dizem que o povo quer, pode ser especialmente difícil.

Mesmo assim, pode haver algumas respostas em pesquisas recentes de entidades confiáveis, como a agência russa independente de pesquisas Levada Center. E elas não parecem necessariamente favoráveis à posição de Putin.

Uma pesquisa do Levada publicada no ano passado constatou que 50% dos russos consideram positivamente a Ucrânia, com visões ainda mais positivas entre as gerações mais jovens. Mas um número considerável de russos pensa que a guerra com a Ucrânia vai acontecer. Uma pesquisa mais recente da mesma agência constatou que cerca de dois a cada cinco russos acham provável que a atual tensão no leste ucraniano poderia escalar para uma guerra entre os dois países — e metade dos russos culpa os Estados Unidos e a Otan pela escalada nas tensões.

De acordo com uma pesquisa do Levada publicada em janeiro, 8% dos russos pensam que o país definitivamente entrará num conflito armado com algum vizinho este ano — o número mais elevado em 16 anos de sondagens. Contudo, mais que o dobro de entrevistados respondeu que a Rússia definitivamente não entrará em nenhum conflito desse tipo, e a vasta maioria não tinha certeza.

Mesmo se houver uma guerra, ela pode não ser popular. Alguns analistas, como Andrei Kolesnikov, do Centro Carnegie Moscou, afirmam que, apesar do poder dos meios de comunicação estatais da Rússia, muitos cidadãos perderam o entusiasmo por conflitos que surgiu por volta de 2014. “A guerra começou a assustar as pessoas”, escreveu Kolesnikov em dezembro.

Outra pesquisa publicada no mês passado pelo Levada constatou que 56% dos russos afirmam que a guerra está entre seus principais medos e dizem temer a guerra “bastante" ou “constantemente”. Somente doenças de entes queridos ou filhos ficaram à frente no ranking dos principais medos da população russa. Estudiosos russos descreveram a ideia da guerra contra a Ucrânia como um desastre, mesmo que a guerra fosse provocada pelo Ocidente em vez da Rússia.

Em seu popular programa dominical de TV, Noite de domingo com Vladimir Solovyov, no canal Rossia 24, o âncora russo Solovyov dedicou a maior parte de uma discussão a menosprezar a força militar da Ucrânia. No entanto, ele também enfatizou que “muito dificilmente” a Rússia abriria guerra contra a Ucrânia.

“O cenário mais terrível que você pode imaginar, e com que os anglo-saxões sonham, é de uma guerra entre povos irmãos”, afirmou o apresentador de talk-show pró-Kremlin em seu programa no fim do mês passado.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS) no ano passado constatou que apenas 39% dos ucranianos consideram positivamente a Rússia, enquanto 47% possuem visões negativas. Outra pesquisa do mesmo grupo descobriu que 67% dos ucranianos são favoráveis à entrada de seu país na União Europeia e 50% são favoráveis à adesão à aliança militar da Otan — ambas manobras consideradas linhas vermelhas por Putin e outros líderes russos.

Esses resultados correspondem a uma sensação mais ampla de que, desde 2014, os ucranianos têm sido repelidos da órbita russa pelas mesmas ações projetadas para mantê-los nessa órbita. Uma pesquisa do Pew Global Research constatou que as visões favoráveis à União Europeia elevaram-se de 63%, em 2014, para 79% em 2019. A mesma sondagem constatou que apenas um a cada dez ucranianos considera que Putin faria o que é correto em relação à política externa, contra 66% que afirmaram o mesmo a respeito da então chanceler alemã, Angela Merkel.

Apesar das declarações públicas do presidente Volodmir Zelenski, muitos ucranianos acreditam que a ameaça de uma invasão russa é real. Uma pesquisa KIIS de janeiro constatou que 48% da população pensa isso, em comparação a 39% que considera que não vai haver nenhuma invasão. Outra pesquisa do ano passado constatou que metade dos ucranianos afirma que vai resistir a uma invasão russa — um terço afirmou que participaria de uma resistência armada.

Conforme noticiou de Kiev meu colega Steve Hendrix, muitos pedem um olhar mais endurecido. “Acho que precisamos viver mais como Israel, onde esperam uma explosão a qualquer momento”, disse a ele a famosa escritora e crítica de arte Elizabeth Bielska.

Um cenário desse tipo seria desastroso para os ucranianos, mas também seria desastroso para os muitos russos que querem relações amistosas com a Ucrânia e se preocupam com os riscos de um conflito — ou para ambos.

“O que será da Ucrânia — cabe aos seus cidadãos decidir”, escreveu Putin em seu artigo sobre a proximidade entre seu país e os ucranianos, no ano passado. Ele está certo. Mas evidências sugerem que muitos ucranianos já decidiram que tipo de país eles querem. Parece que Putin não está lhes dando ouvidos — nem para muitos dos russos que ele lidera. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO