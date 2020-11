Quanto tempo levará a contagem dos votos? Estimativas e prazos em todos os 50 Estados

Alicia Parlapiano, The New York Times

Embora muitos vencedores possam ser evidentes na noite do dia da eleição, o aumento na votação pelo correio por causa da pandemia deve atrasar a divulgação dos resultados completos em muitos Estados importantes.

O The New York Times perguntou às autoridades de todos os Estados e do Distrito de Columbia sobre seus processos de apuração e qual proporção de votos eles esperam informar até o meio-dia de quarta-feira, um dia após o dia da eleição. Há uma grande incerteza em torno dos resultados de qualquer eleição, mas aqui está o que eles disseram esperar:

Muitos Estados não terão resultados completos na noite do dia da eleição.

Mesmo depois de contar as cédulas enviadas por correio e as presenciais, um número significativo de votos ainda pode estar pendente. Apenas oito Estados esperam ter pelo menos 98% dos resultados não oficiais informados até o meio-dia do dia seguinte à eleição. Vinte e dois Estados e o Distrito de Colúmbia permitem que as cédulas enviadas por correio cheguem após o dia da eleição, portanto, a apuração dependerá de quando os eleitores as enviarem.

Nova York e Alasca não vão contar nenhum voto por correio na noite da eleição. (Rhode Island também planejou não apurar os votos por correio nesta noite, mas seu conselho eleitoral votou na segunda-feira para começar a divulgá-los às 23h). Autoridades em Michigan e na Pensilvânia, dois Estados-chave na batalha, disseram que a contagem oficial completa pode levar vários dias.

O aumento na votação por correio também pode levar a mais votos provisórios, aumentando o número de cédulas contadas posteriormente. Em muitos Estados, os eleitores que têm sua elegibilidade questionada nas urnas podem votar com uma cédula provisória, que é guardada em um lugar diferente das demais e contabilizada somente quando a elegibilidade é posteriormente confirmada.

Normalmente, o número de votos provisórios não é grande o suficiente para ser significativo, mas há evidências devido à votação antecipada de que esta eleição possa ser diferente. Alguns eleitores em pelo menos 23 estados são obrigados a votar com uma cédula provisória se inicialmente solicitaram uma cédula para votar por correio, mas em vez disso, decidiram votar pessoalmente (outros Estados têm métodos diferentes para evitar que votem duas vezes). A votação provisória pode desacelerar as filas nas urnas, e essas cédulas são geralmente as últimas a serem verificadas e contadas.

Os resultados nunca são oficiais até a certificação final, que ocorre em cada Estado nas semanas seguintes à eleição.

Os resultados no início e no final da noite podem ser distorcidos.

A ordem em que diferentes tipos de votos são apurados também pode fazer um partido parecer mais forte em vários pontos da noite. Os democratas são mais propensos a votar por correio este ano, portanto, em estados onde esse será o primeiro tipo de cédula contada divulgada, como Arizona, Flórida e Carolina do Norte, os resultados iniciais podem tender a favor de Joe Biden. Lugares que apuram os votos presenciais no dia da eleição primeiro, como a maior parte da Virgínia, provavelmente terão uma perspectiva melhor para o presidente Donald Trump.

Mas a distorção inicial nos resultados de um Estado pode durar apenas um curto período e será influenciada por quais condados ou distritos no Estado são os mais rápidos na apuração, disse Charles Stewart III, especialista em eleições do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Para entender melhor a situação, disse Stewart, preste atenção aos principais condados, depois de eles terem informado a maioria de seus resultados. “Se esse condado é mais Trump ou menos Trump do que em 2016, isso vai dizer muito a respeito do andamento das eleições”, disse ele.

Após a noite do dia da eleição, também poderia haver resultados erroneamente positivos para Trump em certos Estados, com cédulas enviadas por correio chegando aos poucos nos dias seguintes e favorecendo Biden.

Confira quanto tempo levará a contagem de votos por Estado (considerando hora padrão do leste):

ALABAMA

​Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: O secretário do estado disse esperar todos os resultados não oficiais na noite do dia das eleições.

Quando a última urna é encerrada (hora padrão do leste): 20h

Tipo de votos contados primeiro: Não há ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são contadas até o dia 10 de novembro.

​ALASKA

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: Os únicos resultados informados na noite do dia da eleição serão os da votação antecipada pessoalmente até 29 de outubro e das zonas eleitorais no dia da eleição. Nenhuma cédula enviada por correio ou outras cédulas de ausentes serão contadas até cerca de uma semana depois.

Quando a última urna é encerrada: 1h (a maior parte à meia-noite)

Tipo de votos contados primeiro: Primeiro os votos presenciais antecipados e no dia da eleição

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até o dia 13 de novembro. Nenhuma cédula enviada por correio será contada antes do dia 10de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

ARIZONA

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades não estão prevendo a proporção das cédulas que será relatada na quarta-feira. Uma nova lei permite que os votos enviados por correio sejam contados a partir de duas semanas antes da eleição, ou seja, os primeiros votos, normalmente relatados às 22h (hora padrão do leste), provavelmente serão relativamente mais fortes para Biden.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Primeiro votos antecipados (presenciais e cédulas que chegaram por correio antes do dia da eleição)

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas depois.

ARKANSAS

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que quase todos os votos serão apurados até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 20h30

Tipo de votos contados primeiro: Varia em cada condado mas, frequentemente, primeiro os votos presenciais

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas na noite do dia da eleição

CALIFÓRNIA

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades não fizeram uma estimativa da apuração, mas apontaram que todos os eleitores registrados ativos receberam cédulas por correio, e que as cédulas enviadas por correio atrasadas e provisórias seriam contadas nos dias e semanas seguintes.

Quando a última urna é encerrada: 23h

Tipo de votos contados primeiro: Cédulas enviadas por correio que chegaram antes do dia da eleição

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até o dia 20 de novembro

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, em alguns condados se o eleitor não entregou a cédula por correio. São verificadas depois.

COLORADO

Provavelmente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que 70% a 80% dos votos serão apurados na noite do dia da eleição, dependendo de quantos eleitores esperarem para entregar suas cédulas ou decidirem votar pessoalmente no dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica, mas a maioria começa pelo votos enviados por correio

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

CONNECTICUT

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que é impossível prever quando todos os votos serão apurados, mas para a maioria das cidades, provavelmente será antes do prazo legal de 96 horas (sábado).

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

DELAWARE

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que mais de 99% dos votos serão apurados até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

​Distrito de Columbia

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades não tinham uma estimativa para a contagem dos resultados. Todos os eleitores registrados ativos receberam uma cédula por correio.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Votos antecipados presenciais e cédulas enviadas por correio processadas

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 13 de novembro. Contadas diariamente.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não, desde que o eleitor ainda não tenha enviado uma cédula.

FLÓRIDA

Incógnita

Contagem dos resultados: Todas os votos antecipados e cédulas enviadas por correio tabulados anteriormente, que provavelmente serão relativamente mais fortes para Biden, devem ser apurados até às 20h30 (hora padrão do leste). As autoridades não fizeram uma projeção para a contagem dos resultados não oficiais completos, mas foram autorizadas a processar cédulas enviadas por correio que chegaram semanas antes do dia da eleição, e a apuração deve ser rápida. O supervisor de eleições no condado de Miami-Dade disse que as autoridades ainda podem estar contando as cédulas enviadas por correio na quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 20h (a maior parte às 19h)

Tipo de votos contados primeiro: Votos antecipados presenciais e cédulas enviadas por correio contabilizadas

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não enviou a cédula por correio e as autoridades não puderem confirmar que a cédula não foi devolvida. São verificadas depois.

GEÓRGIA

Incógnita

Contagem dos resultados: As autoridades não deram uma estimativa, mas disseram que, devido ao grande volume esperado de cédulas enviadas por correio, pode levar alguns dias para que todas sejam digitalizadas e contadas. O secretário do estado disse esperar que os vencedores da maioria das disputas sejam anunciados até quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 19h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não. Se um eleitor não enviar uma cédula por correio, ele pode assinar uma declaração e votar regularmente.

HAVAÍ

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: Os votos são liberados em três etapas, com cédulas enviadas por correio à meia-noite (hora padrão do leste), votos presenciais às 3 da manhã e um relatório final depois. As autoridades estimam que 95% a 99% dos votos serão apurados na quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: Meia-noite

Tipo de votos contados primeiro: Cédulas enviadas por correio processadas até o dia da eleição

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

IDAHO

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que quase todos os votos serão apurados até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 23h (algumas às 22h)

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

ILLINOIS

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades não tinham uma estimativa e disseram que a contagem dependeria de quando os eleitores devolvessem suas cédulas. O número de cédulas enviadas por correio que ainda não foram devolvidas será relatado aqui.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Votos presenciais antecipados e as cédulas enviadas por correio processadas

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 17 de novembro

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não enviou a cédula por correio. São contadas dentro de duas semanas.

INDIANA

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades dizem que, dado o volume de cédulas de ausentes, os resultados não oficiais completos podem não estar disponíveis até um ou dois dias após a eleição.

Quando a última urna é encerrada: 19h (a maior parte às 18h)

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Em alguns casos.

IOWA

Incógnita

Contagem dos resultados: As autoridades disseram estar confiantes de que terão resultados não oficiais "em tempo hábil, como temos em todas as eleições".

Quando a última urna é encerrada: 22h

Tipo de votos contados primeiro: Cédulas de ausentes provavelmente primeiro

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 9 de novembro

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não devolver a cédula por correio.

KANSAS

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que não podiam especular sobre a contagem dos resultados, mas observaram que o estado não experimentou atrasos sistemáticos em suas primárias de 4 de agosto.

Quando a última urna é encerrada: 21h (a maior parte às 20h)

Tipo de votos contados primeiro: Normalmente, votos presenciais antecipados e alguns votos por correio

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 6 de novembro. Os resultados são reportados diariamente.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas entre 9 e 17 de novembro

KENTUCKY

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: O diretor do conselho eleitoral do estado disse que mais de 90% dos votos podem ser contados na noite do dia da eleição. Os condados foram instruídos a contar todos os votos presenciais e enviados por correio que chegarem de 18h até 24h da noite do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 19h (18 em alguns condados)

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 6 de novembro. Os resultados são reportados em 6 de novembro e em 10 de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

LOUISIANA

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: Nenhuma estimativa foi dada.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

MAINE

Provavelmente Democrata*

Fortemente Democrata (1º Distrito), Incógnita (2º Distrito)

Contagem dos resultados: As autoridades não esperam atrasos no processamento das cédulas enviadas por correio. Até domingo, a grande maioria das cédulas de ausentes tinha sido devolvida.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

MARYLAND

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que, devido ao aumento do número de cédulas enviadas por correio, uma contagem completa dos votos não estará disponível na noite do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Votos antecipados presenciais e cédulas enviadas por correio contadas primeiro

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 13 de novembro. Os resultados são reportados a cada dia em que essas cédulas são contadas.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas a partir de 12 de novembro.

MASSACHUSETTS

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: Nas últimas eleições, 97% dos votos foram apurados até o meio-dia de quarta-feira. As autoridades dizem que não esperam nenhuma mudança no número de zonas eleitorais informadas neste ano, mas observaram que as cédulas que chegarem no dia da eleição e depois serão contadas no dia 6 de novembro ou depois.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 6 de novembro. As autoridades começarão a contar as cédulas que chegarem depois das 17 horas nos dias 3 e 6 de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

MICHIGAN

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que os resultados não oficiais completos podem demorar até 6 de novembro. O processamento das cédulas não começa até o dia da eleição ou um dia antes da eleição em algumas jurisdições. Se houver um número significativo de cédulas por correio pendentes no final da noite do dia da eleição, os totais relatados podem ser relativamente mais fortes para Trump.

Quando a última urna é encerrada: 21h (a maior parte às 20h)

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não. Se um eleitor não entregar uma cédula por correio, ele pode assinar uma declaração para cancelá-la e usar uma cédula que será apurada naquele dia.

MINNESOTA

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades esperam apurar quase 100% dos votos lançados antes ou no dia da eleição até o meio-dia de quarta-feira. As cédulas enviadas por correio pendentes serão informadas no site do secretário de estado.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 10 de novembro (há litígios pendentes relacionados a este prazo). Os resultados são reportados diariamente.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

MISSISSIPI

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que 90% a 95% dos votos serão apurados até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 20h.

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 10 de novembro. Nenhum cronograma para reportar resultados.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas durante dez dias após o dia da eleição.

MISSOURI

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que mais de 99% dos votos serão apurados na noite do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Depende dos procedimentos locais

MONTANA

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que esperam resultados dentro do prazo dos condados. A maioria dos eleitores recebeu cédulas por correio.

Quando a última urna é encerrada: 22h

Tipo de votos contados primeiro: Normalmente, cédulas enviadas por correio e outras cédulas de ausentes começam a ser contadas primeiro.

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

NEBRASKA

Fortemente Republicano*

Tende a ser Democrata (2° Distrito)

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que esperam que todos os resultados das eleições sejam publicados até a meia-noite.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Votos presenciais antecipados e cédulas enviadas por correio

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não devolver a cédula ou perdê-la. São verificadas dentro de 10 dias.

NEVADA

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que não sabiam qual proporção de votos seria contada até o meio-dia de quarta-feira. Foram enviadas células a todos os eleitores registrados ativos.

Quando a última urna é encerrada: 22h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 10 de novembro. Os resultados são reportados diariamente.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não, desde que o eleitor ainda não tenha enviado uma cédula.

NEW HAMPSHIRE

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: Nenhum detalhe fornecido.

Quando a última urna é encerrada: 20h (a maior parte às 19h)

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

NOVA JERSEY

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades disseram não ter uma previsão de quando uma contagem completa estaria disponível. Cédulas foram enviadas por correio a todos os eleitores registrados e ativos, e para todos aqueles que votam presencialmente (exceto para aqueles com deficiência) votarem provisoriamente, que serão contadas a partir de 10 de novembro. Levou semanas para terminar a contagem durante as primárias do estado em julho.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Apenas as cédulas enviadas por correio contadas até a noite do dia da eleição.

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 10 de novembro. A contagem varia em cada condado.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são contadas a partir de 10 de novembro.

NOVO MÉXICO

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: O secretário de estado disse que a meta é ter a grande maioria dos resultados na noite do dia da eleição. As autoridades disseram esperar que a maioria, senão todos, dos vencedores no estado esteja em evidência até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Votos presenciais antecipados e as cédulas enviadas por correio processadas

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não. O eleitor pode assinar uma declaração para cancelar a cédula que deveria ter sido enviada por correio e votar pessoalmente.

NOVA YORK

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: Apenas os resultados não oficiais da votação presencial antecipada e no dia da eleição serão divulgados na noite do dia da eleição. As cédulas de ausentes serão contadas nos dias e semanas seguintes, dependendo do condado. Demorou semanas para terminar a contagem dos votos durante as primárias do estado em junho.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Votos presenciais antecipados e no dia da eleição apenas na noite do dia da eleição

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 10 de novembro. A contagem de resultados varia em cada condado.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não. Se o eleitor votar pessoalmente, a cédula de ausente é anulada e não é contada.

CAROLINA DO NORTE

Incógnita

Contagem dos resultados: Os votos antecipados e as cédulas enviadas por correio processadas, que provavelmente serão relativamente mais fortes para Biden, serão contados por volta das 19h30. Os resultados do dia da eleição, que possivelmente serão relativamente mais fortes para Trump, serão divulgados entre as 20h30 e 1 da manhã. Na segunda-feira, as autoridades estimaram que 97% dos votos serão informados na noite do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 19h30

Tipo de votos contados primeiro: Votos presenciais antecipados e as cédulas enviadas por correio processadas

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 12 de novembro

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

DAKOTA DO NORTE

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades esperam que todas as cédulas lançadas antes e no dia da eleição sejam apuradas até o meio-dia de quarta-feira. A contagem completa dos resultados não oficiais dependerá de quantas cédulas enviadas por correio chegarem após o dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 21h (a maior parte às 20h)

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 9 de novembro. Todas as cédulas que chegarem depois do dia da eleição serão contadas no dia 9 de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

OHIO

Incógnita

Contagem dos resultados: As cédulas lançadas antes do dia da eleição serão divulgadas às 20h e provavelmente serão relativamente mais fortes para Biden. Elas serão seguidas pelas cédulas de votos presenciais ou aquelas que chegarem no dia da eleição. Nenhum resultado adicional será informado na próxima semana e meia. Os condados podem relatar sua contagem oficial completa após sua apuração de votos, prevista para 18 de novembro, mas os resultados completos em todo o estado não estarão disponíveis até a certificação final, prevista para 28 de novembro. Nenhuma estimativa foi fornecida a respeito da proporção de resultados informados na quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 19h30

Tipo de votos contados primeiro: Cédulas de ausentes lançadas pessoalmente ou por correio antes do dia da eleição

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 13 de novembro. Todas as cédulas que chegarem após o dia da eleição serão contadas até 28 de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, apenas para aqueles que votaram no dia da eleição. Serão contadas até 28 de novembro.

OKLAHOMA

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que pretendem obter resultados não oficiais após a eleição, mesmo que isso signifique trabalhar até a manhã seguinte.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Normalmente, votos presenciais antecipados

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

OREGON

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades não têm uma estimativa de quando os resultados não oficiais completos estarão disponíveis. Nas últimas duas eleições gerais, cerca de 10% dos votos permaneceram pendentes até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 23h (algumas às 22h)

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica, votação feita completamente por correio

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

PENSILVÂNIA

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: A secretária da Commonwealth, Kathy Boockvar, disse que espera que "a esmagadora maioria" dos votos seja contada até sexta-feira, 6 de novembro. As autoridades não podem começar a processar as cédulas enviadas por correio até o dia da eleição e se houver um número significativo de cédulas pendentes no final da noite, os totais relatados podem ser relativamente mais fortes para Trump. Alguns condados planejam terminar de contar os votos presenciais antes de começar a contar as cédulas enviadas por correio.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Varia de acordo com o condado. Kathy disse que, para evitar grandes oscilações nos resultados, ela está pedindo aos condados que contabilizem os votos por correio sistematicamente, em vez de todos de uma vez.

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 6 de novembro (mas a Suprema Corte pode considerar uma objeção republicana até esta data após a eleição). A contagem varia de acordo com o condado.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não entregar a cédula por correio. São verificadas dentro de sete dias.

RHODE ISLAND

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As cédulas de votos presenciais serão as primeiras contadas, seguidas por uma série de cédulas enviadas por correio às 23 horas. As autoridades disseram que esperam contar a maioria dos votos por correio na noite do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Votos presenciais

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas dentro de dois dias.

CAROLINA DO SUL

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades dizem que sua meta é divulgar 100% dos resultados na noite do dia da eleição, mas que o número de cédulas enviadas por correio pode levar o processamento para quarta-feira em alguns condados.

Quando a última urna é encerrada: 19h

Tipo de votos contados primeiro: Varia de acordo com o condado, mas votos antecipados de ausentes possivelmente vão ser contados primeiro.

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se os eleitores disserem que nunca votaram. São verificadas em 6 de novembro.

DAKOTA DO SUL

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: Nenhuma estimativa estadual a respeito dos resultados foi fornecida, mas as autoridades do condado de Minnehaha, que inclui Sioux Falls, disseram que planejam terminar a contagem dos votos no final de 4 de novembro.

Quando a última urna é encerrada: 21h (a maior parte às 20h)

Tipo de votos contados primeiro: Varia de acordo com o condado

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

TENNESSEE

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades dizem que não podem prever, mas esperam que mais de 99% dos votos sejam contados até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 20h

Tipo de votos contados primeiro: Votos antecipados presenciais

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim. A maioria será verificada e contada dentro de quatro dias úteis após a eleição, caso a cédula solicitada não for recebida por correio.

TEXAS

Incógnita

Contagem dos resultados: As autoridades dizem que a maior parte dos resultados será conhecida na noite do dia da eleição. Como é necessária uma solicitação para votar por correio no Texas, as autoridades não acham que o processamento desses votos resultará em atrasos, embora o aumento do comparecimento possa resultar.

Quando a última urna é encerrada: 21h (a maior parte às 20h)

Tipo de votos contados primeiro: Depende do condado.

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 4 de novembro. A contagem varia de acordo com cada condado.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não entregar a cédula por correio.

UTAH

Provavelmente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades não tinham uma estimativa de quando os resultados não oficiais completos estarão disponíveis. Nas últimas duas eleições gerais, cerca de 30% dos votos permaneceram pendentes até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 22h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica, a maioria votou por correio.

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, de 10 a 17 de novembro, dependendo do condado. Resultados são reportados diariamente.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não entregar a cédula por correio. São verificadas em 17 de novembro.

VERMONT

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: As autoridades estimam que os resultados não oficiais estarão disponíveis para a maioria ou todas as zonas eleitorais até a meia-noite.

Quando a última urna é encerrada: 19h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

VIRGÍNIA

Provavelmente Democrata

Contagem dos resultados: Os votos presenciais do dia da eleição, que provavelmente serão relativamente mais fortes para Trump, possivelmente serão apurados primeiro na maioria dos condados. Após o prazo das 23h, os condados devem contar todas as cédulas de votos presenciais antecipados e cédulas enviadas por correio processadas até aquele ponto. As autoridades não estimaram qual proporção seria informada na quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 19h

Tipo de votos contados primeiro: Na maioria dos condados, votos presenciais no dia da eleição

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até o meio-dia de 6 de novembro. As cédulas enviadas por correio processadas após a noite do dia das eleições serão contadas na sexta-feira, 6 de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não entregar a cédula por correio

WASHINGTON

Fortemente Democrata

Contagem dos resultados: Na segunda-feira, as autoridades estimavam que até 60% dos votos serão divulgados na noite do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 23h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica, a maioria votou por correio

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 23 de novembro. A contagem de votos varia de acordo com o condado.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

VIRGÍNIA OCIDENTAL

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades não forneceram uma estimativa, dizendo que o cronograma dependeria de quantas pessoas solicitaram as cédulas de ausentes e as devolveram antes do dia da eleição.

Quando a última urna é encerrada: 19h30

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Sim, até 9 de novembro. Aquelas que chegarem depois do dia da eleição serão contadas em 9 de novembro.

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, se o eleitor não entregar a cédula por correio. São verificadas a partir de 9 de novembro.

WISCONSIN

Tende a ser Democrata

Contagem dos resultados: O governador Tony Evers disse que espera saber os resultados na noite da eleição ou, no mais tardar, no dia seguinte. O diretor de eleições no condado de Milwaukee, que as autoridades dizem que tem potencial para ser o último a informar sua contagem, disse que os resultados podem demorar até entre 3h e 6h da manhã de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Não há ordem na maioria dos lugares, mas os votos presenciais podem ser os primeiros em 39 municípios que contam os votos de ausentes separadamente (incluindo Milwaukee).

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Não

WYOMING

Fortemente Republicano

Contagem dos resultados: As autoridades disseram que esperam que mais de 99% dos votos sejam apurados até o meio-dia de quarta-feira.

Quando a última urna é encerrada: 21h

Tipo de votos contados primeiro: Nenhuma ordem específica

As cédulas enviadas por correio são contadas após o dia das eleições? Não

Aqueles que solicitaram uma cédula para votar por correio, mas, em vez disso, decidiram votar pessoalmente, recebem uma cédula provisória? Sim, são verificadas na noite do dia da eleição.

* Maine e Nebraska não alocam todos os seus votos eleitorais com base no qual o vencedor leva tudo em todo o estado, razão pela qual as classificações para alguns distritos individuais também são mostradas. Fontes: Gabinetes do secretário de estado e juntas eleitorais (informações sobre resultados); Cook Political Report (estimativas da disputa pela presidência)/TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA