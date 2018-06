Quarenta presos escapam após ataque na Líbia

Segundo os relatos, o incidente ocorreu nesta sexta-feira. Um grupo de homens entrou na prisão atirando e ameaçando os guardas para que os detidos conseguissem escapar. A agência de notícias estatal da Líbia citou o diretor do presídio, Shaaban Nasr, que disse que dezenas se entregaram depois do ocorrido..

A fuga de presídios é frequente na Líbia, onde a polícia e o exército têm sido incapazes de garantir a segurança. Milícias armadas com frequência desrespeitam as leis. Fonte: Associated Press.