Quarteto para o Oriente Médio se reunirá com Israel e palestinos

JERUSALÉM - Os enviados do Quarteto para o Oriente Médio (Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Nações Unidas), deverão manter conversas em separado nesta quarta-feira, 26, com negociadores palestinos e israelenses, numa tentativa de encontrar uma maneira de trazer as duas partes de volta à mesa de negociações. As chances de romper o impasse, contudo, são remotas porque as duas partes impõem condições muito divergentes para retomar as negociações.

As negociações do Quarteto com Israel e os palestinos acontecerão na Casa de Governo, o quartel-general das Nações Unidas em Jerusalém Oriental, território palestino anexado por Israel em 1967.

Os enviados dos membros do Quarteto primeiro terão uma reunião com o chefe do grupo, o ex-premiê britânico Tony Blair, e depois se encontrarão com o negociador palestino Saeb Erekat. Mais tarde, será a vez de conversar com o negociador chefe de Israel, Yitzhak Molho.

"O objetivo principal disso é trazê-los de volta às negociações", disse a fonte do Quarteto à agência France Presse (AFP), falando sob anonimato.

Pouco antes de os palestinos entregarem à ONU seu pedido para o reconhecimento de seu Estado como membro pleno do órgão internacional, o Quarteto estabeleceu prazos para que as partes apresentassem propostas que ajudassem a retomada do diálogo de paz.

As negociações estão paralisadas desde o ano passado e os esforços para sua retomada foram em vão, devido à relutância tanto de palestinos quanto de israelenses para atender às condições impostas pelo lado contrário. As informações são da Dow Jones.