Quarto paciente com ebola deve chegar aos EUA

Um hospital de Atlanta informou nesta segunda-feira que um novo paciente infectado com ebola será trazido do Oeste da África para sua unidade de tratamento isolada. O Hospital da Universidade de Emory afirmou que o doente deve chegar na terça-feira pela manhã.

O porta-voz da Força Aérea, tenente-coronel James Wilson, disse que avião trazendo o paciente pousaria na base aérea de Dobbins, nas proximidades de Atlanta. O hospital não publicou mais nenhum detalhe sobre o infectado.

Dois trabalhadores da Saúde que haviam contraído o ebola enquanto trabalhavam na Libéria foram tratados com sucesso em Emory no mês passado. Um terceiro paciente está sendo tratado em Nebraska. Fonte: Associated Press.