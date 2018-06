Quase 100 mil participam de protesto na Ucrânia

Na sexta-feira, Yanukovych promulgou uma nova legislação que proíbe virtualmente todas as formas de protesto, em um movimento classificado pela oposição de "golpe" e criticado por potências ocidentais como antidemocrático. As manifestações contra o presidente começaram no fim do ano passado, quando ele encerrou negociações para uma aproximação com a União Europeia e estreitou os laços com a Rússia.

O protesto deste domingo foi convocado por três partidos de oposição, que também pretendem organizar uma greve geral. Manifestantes montaram barricadas nas ruas com arame farpado e dizem que a hora de agir é agora ou nunca. "Hoje eu espero ações decisivas e drásticas da nossa oposição. Não podemos esperar mais, ou vencemos ou o país cairá em uma ditadura", comentou Sergiy Nelipovych, um carpinteiro da cidade de Lutsk.

As novas leis permitem a prisão por até cinco anos de quem bloquear prédios públicos e a detenção de quem usar máscaras ou capacetes. Outras regras proíbem a propagação de "difamações" pela internet e apertam o cerco contra organizações não governamentais que recebem apoio de entidades estrangeiras.

Em um sinal das crescentes tensões no país, o presidente Yanukovych demitiu nesta sexta-feira seu chefe de gabinete, Sergiy Lyovochkin, e não vai participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Fonte: Associated Press.