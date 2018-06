Quase 100 mil sírios e iraquianos morreram em conflitos em 2014

GENEBRA - O ano de 2014 foi o mais sangrento do conflito na Síria, com pelo menos 76 mil mortes e mais de 15 mil no Iraque, contaminado pela guerra no país vizinho. Os dados foram publicados neste dia 1 de janeiro pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos, indicando que o conflito ganhou força no ano que acaba de terminar.

Apenas na quarta-feira, a coalizão internacional que luta contra o Estado Islâmico realizou 29 bombardeios aéreos na Síria e Iraque.

Em março, a guerra completará quatro anos e, segundo a ONU, mais de 200 mil pessoas perderam a vida. Em 2013, foram 73 mil mortes, contra mais de 50 mil em 2012. O número de 2014, portanto, bate todos os recordes.

Segundo o levantamento, 17,7 mil deles eram civis. 3,5 mil crianças estão entre as vítimas apenas de 2014. De acordo com a entidade, 16,9 mil jihadistas também morreram, além de 15,7 mil outros rebeldes.

Um dos destaques do ano, segundo a entidade, foi o número elevado de extremistas estrangeiros que morreram em combate. "Neste ano, constatamos um aumento do número de jihadistas estrangeiros mortos", disse Rami Abdel Rahmane, diretor do Observatório.

2014 foi o ano que em os movimentos radicais, como o Estado Islâmico, conquistou pelo menos um terço do território sírio.

Do lado do governo de Bashar Al Assad, 12,8 mil soldados foram mortos, além de 9,7 mil homens da milícia pró-Assad. 2,1 mil estrangeiros que foram lutar em defesa do regime de Damasco também foram mortos. Só entre os homens do Hezbollah foram mais de 360 mortos em combate na Síria.

Os números, segundo a própria entidade, não podem ser considerados como o resultado final da guerra em 2014, já que centenas de outras pessoas estão desaparecidas.

Assad. O volume recorde de mortes, porém, é publicado no mesmo dia em que Assad emitiu sua mensagem de fim de ano aos militares sírios. "Se ainda existe um espaço para a alegria na Síria, é graças às vitórias de vocês contra o terrorismo", declarou.

Os dados também revelam que a guerra que ultrapassou a fronteiras com o Iraque fez mais de 15 mil mortos no país vizinho, o maior número desde 2007. Uma parte substancial dessas vítimas foram atingidas durante as ofensivas do Estado Islâmico e, depois, em consequências dos bombardeios internacionais contra os jihadistas.

O número de mortos no Iraque em 2014 teria sido ainda duas vezes superior aos registros de 2013.