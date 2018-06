Quase 2 milhões de pessoas são retiradas com chegada de tufão à China O tufão Haikui atingiu a China na quarta-feira, com ventos com velocidade acima de 110 km/h, fazendo com que as autoridades retirassem quase 2 milhões de pessoas da região e impedissem a decolagem de centenas de voos com origem e destino a Xangai e outras cidades.