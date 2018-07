Quase uma semana após desastre, equipes continuam busca por desaparecidos no Japão

TÓQUIO - Quase uma semana após as fortes chuvas que provocaram uma série de enchentes e deslizamentos no sul do Japão, equipes de resgate continuam os esforços para localizar mais de uma centena de desaparecidos nos destroços. O desastre deixou 204 mortos e obrigou milhares de moradores a saírem de casa e viver em abrigos temporários.

Segundo as autoridades japonesas, 28 pessoas são oficialmente consideradas desaparecidas e outras 99 ainda não foram localizadas, mas no momento não foram incluídas no primeiro grupo por não se ter a certeza que estavam nas áreas atingidas no momento das chuvas. A maior parte das vítimas eram idosos, informa a imprensa local.

Ao todo, 73 mil membros das Forças de Autodefesa (o exército japonês), policiais e bombeiros atuam nos trabalhos de busca. Também são utilizados 81 helicópteros nas operações.

Durante visita às regiões de Hiroshima e Okayama, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, expressou gratidão aos 5,5 mil voluntários que atendem às 7 mil pessoas que seguiam desalojadas pelas enchentes.

"Espera-se que mais voluntários cheguem nas zonas afetadas nos próximos três dias (a próxima segunda-feira, 16, é feriado no país), então quero pedir a eles que maximizem a segurança e as medidas para combater as altas temperaturas", anunciou Abe.

Apesar das fortes tempestades, a Agência Meteorológica de Japão (JMA) prevê que os termômetros ultrapassarão os 30 graus Celsius nos próximos dias em muitas das áreas atingidas, aumentando a preocupação em relação com possível insolação e disseminação de doenças infecciosas entre os deslocados e socorristas.

Shinzo Abe continuará sua visita pela região atingida nesta sexta-feira, 13, em Ehime. O primeiro-ministro visitará centros de refugiados e fará reuniões com as autoridades locais. Pelo menos 207 mil pessoas continuam sem água potável, apesar do fornecimento de energia elétrica e gás ter sido restabelecido, informa a emissora local NHK. //EFE