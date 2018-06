14 pessoas estão desaparecidas após barco virar na China

XANGAI (Reuters) - Quatorze pessoas estão desaparecidas depois que um barco de lazer virou com ventos fortes em um lago na província de Sichuan, sudoeste da China, no sábado, informou a agência oficial de notícias Xinhua, citando o governo local.

As equipes de resgate retiraram quatro pessoas do lago desde que o barco que transportava 18 passageiros virou à tarde com "vendavais fortes", disse o governo distrital local em um comunicado.

O desastre traz lembranças de um caso muito maior no ano passado, em que 442 pessoas morreram e apenas 12 sobreviveram quando um navio de cruzeiro no rio Yangtze naufragou durante uma forte tempestade.

*Com informações da Reuters