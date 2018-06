Quatro agentes de segurança são mortos no Iraque

O primeiro ataque aconteceu no início do sábado, quando homens armados em um carro dispararam contra combatentes, provocando duas mortes e ferimentos em mais quatro pessoas na cidade de Samarra. Além disso, a polícia encontrou os corpos de dois policiais com tiros na testa em uma cidade perto de Mosul, um dia depois de eles serem sequestrados.

Autoridades médicas confirmaram as quatro mortes. Insurgentes frequentemente atacam membros da Sahwa, que uniu forças com as tropas dos EUA no auge da guerra do Iraque contra a Al-Qaeda. Fonte: Associated Press.