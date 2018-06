Quatro americanos são levados aos EUA após serem expostos ao ebola

Ao todo, dez norte-americanos podem ser levados aos Estados Unidos para serem postos em observação devido a possíveis exposições ao profissional de saúde contaminado, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país. Um porta-voz do órgão disse que nenhum deles foi diagnosticado com o ebola ou apresentou sintomas da doença.

O Instituto Nacional de Saúde afirmou que o trabalhador diagnosticado está em condição grave de saúde. O paciente foi internado na sexta-feira em uma unidade especial de isolamento após ser trazido aos Estados Unidos.

"Essas pessoas foram expostas ao vírus, mas não estão doentes e não são contagiosas", disse Phil Smith, diretor médico da unidade de biocontenção, do centro médico de Nebraska. "No caso improvável de um deles desenvolver sintomas, o levaremos até a unidade de biocontenção imediatamente para avaliação e tratamento. Por termos pessoas para monitorar ao mesmo tempo, o modo mais seguro e eficiente de fazer isso é em grupo", disse.

O CDC também afirmou que outro norte-americano que pode ter sido exposto ao paciente de ebola foi levado a Atlanta na sexta-feira, para ficar próximo ao Hospital Universitário Emory. A pessoa, que não apresentou sintomas, permanecerá voluntariamente isolada por 21 dias - o período de incubação do vírus. Fonte: Dow Jones Newswires.