Quatro bombas explodem na Colômbia antes de Cúpula

As primeiras duas bombas com baixa potência explodiram perto da embaixada dos EUA em Bogotá logo após a chegada do presidente Barack Obama à Colômbia. Ele participará da Cúpula que ocorrerá em Cartagena.

"Ninguém morreu, ninguém ficou feriado e não há danos", afirmou um oficial da polícia à AFP, sem falar sobre os suspeitos pelo atentado.

A explosão ocorreu por volta das 21h30 (horário de Brasília) de ontem e foi seguida por outras detonações de dois dispositivos similares, em Cartagena.

As duas explosões posteriores ocorreram perto de uma estação de ônibus e de um supermercado", afirmou o general da polícia colombiana Rodolfo Palomino. "Não houve feriados ou danos".

Além da embaixada dos EUA, a área em Bogotá onde as bombas explodiram é base de alguns importantes prédios do governo da Colômbia. As informações são da Dow Jones.