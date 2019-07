Quatro crianças fogem de casa e dirigem mais de mil quilômetros na Austrália

CAMBERRA - A polícia da Austrália informou que quatro crianças entre dez e 14 anos carregaram o carro de um dos seus pais com varas de pesca, deixaram um recado de despedida e viajaram mais de mil quilômetros pela costa australiana antes de serem parados. A viagem aconteceu neste final de semana.

O inspetor de Polícia Darren Williams disse nesta segunda-feira (domingo no horário de Brasília), 15, que as crianças foram paradas perto de Grafton, na região de Nova Gales do Sul. Ao serem interpeladas pelos policiais, trancaram as portas e se recusaram a sair. Por isso, um dos agentes de segurança foi obrigado a usar um cassetete para quebrar o vidro do carro para conseguir entrar no veículo.

Suspeita-se que o grupo ainda tenho abastecido o carro duas vezes ao longo do trajeto sem pagar. Um dos jovens, de 13 anos, é suspeito de ser o motorista. Williams afirmou que as crianças serão indiciados.