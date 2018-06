Quatro foguetes são disparados do Líbano contra o norte de Israel

JERUSALÉM - Ao menos quatro foguetes foram disparados nesta quinta-feira, 21, do sul do Líbano contra o norte de Israel. Um deles foi interceptado e os outros três não atingiram o território israelense, informou o Exército do país.

Segundo a agência estatal libanesa ANN, os projéteis foram lançados de uma zona entre a cidade de Tiro e o campo de refugiados de Rachadiyeh. Não houve feridos, nem danos materiais até o momento. / EFE