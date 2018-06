Quatro homens são investigados após ataques em Paris

PARIS - Quatro homens foram detidos e colocados sob investigação formal como parte de um inquérito sobre os ataques de militantes islâmicos em Paris há duas semanas, que mataram 17 pessoas, informou a procuradoria da capital francesa nesta quarta-feira, 21.

A investigação vai continuar a buscar possíveis cúmplices, especialmente no exterior, e a França vai trabalhar em parceira com autoridades de Turquia, Espanha e Bélgica, disse o procurador François Molins em entrevista coletiva.

"Até o momento a investigação avançou principalmente no que eu chamaria de aspecto Coulibaly, e não no aspecto Kouachi", disse Molins.

Procuradores franceses pediram na terça-feira a magistrados que abrissem investigação formal contra quatro homens suspeitos de terem ajudado Amedy Coulibaly a preparar o ataque dentro de um supermercado judaico em Paris, após três dias de violência em Paris.

A violência na capital francesa começou com o ataque de dois irmãos, Chérif e Said Kouachi, à sede do jornal semanal satírico Charlie Hebdo, em que 12 pessoas foram mortas.

Os quatro suspeitos, com idades entre 22 e 28 anos, estão sob custódia policial desde sexta-feira. Um deles também está sob investigação por posse de armas./ REUTERS