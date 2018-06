Quatro meninas fogem do Boko Haram, mas 219 ainda estão desaparecidas Mais quatro meninas sequestradas pelos militantes do Boko Haram no mês passado na Nigéria escaparam, informou o comissário da Educação do Estado de Borno, Musa Inuwa, nesta quarta-feira. Com isso, 219 delas ainda continuam desaparecidas.