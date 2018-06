Quatro morrem em acidente de avião no Quênia

A aeronave Fokker 50 seguia para a capital da Somália, Mogadiscio, quando se chocou com um prédio comercial depois de decolar do aeroporto de Nairóbi, disse Joseph Ngisa, chefe de investigações policiais do aeroporto.

Investigações preliminares informam que o avião estava voando baixo após a decolagem e que poderia ter atingido um poste elétrico antes da queda. O avião decolou às 4h15 e caiu dois minutos depois, após a torre de controle dizer para que o avião não ganhasse altura.

Os quatro tripulantes do avião morreram no acidente. O centro de operações de desastres no Quênia relatou no Twitter que todas as vítimas eram do sexo masculino. Fonte: Associated Press.