Quatro morrem em atentado suicida na Chechênia

Texto atualizado às 11h39

MOSCOU - Quatro pessoas morreram em um ataque suicida nesta segunda-feira, 6, na capital da Chechênia, Grozny, de acordo com fontes no Kremlin. Segundo a agência de notícias Efe, três soldados russos estavam entre os mortos. Outros três militares teriam ficado feridos.

O porta-voz militar do ministério russo do Interior Vasili Panchenkov confirmou a informação. "Por volta de 12h30 de hoje (horário local) houve uma explosão de uma bomba no momento em que passava pelo local um veículo blindado em que estavam os militares", disse Panchenkov à agência russa Interfax.

Segundo ele, os três feridos foram hospitalizados em "estado grave". O porta-voz disse que o explosivo foi ativado por dois terroristas suicidas, versão confirmada pelo escritório de imprensa do presidente checheno, Ramzan Kadirov.

De acordo com a Efe, um policial disse que no local da explosão foi encontrada a cabeça de uma pessoa, que poderia ser do suicida. A detonação ocorreu nas imediações de um posto de controle na saída de uma base militar.

Com Efe