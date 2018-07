Quatro morrem em queda de helicóptero militar turco

A queda do helicóptero S-70 Sikorsky ocorreu quando a aeronave preparava-se para pousar perto de um posto avançado na província de Hakkari, nas proximidades da fronteira com o Iraque.

Os rebeldes curdos têm usado o norte do Iraque, atualmente uma região autônoma curda, como base para lançar ataques na Turquia. Desde o início da rebelião curda, em 1984, dezenas de milhares de pessoas já morreram em episódios de violência. As informações são da Associated Press.