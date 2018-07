Quatro países se retiram do tratado de defesa da OEA Tiquipaya (Bolívia), 6 - Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua anunciaram ontem que estão se retirando de um tratado de defesa regional que remonta à época da Guerra Fria. "Nossos países tomaram a decisão de enterrar o que merece ser enterrado, de jogar no lixo o que não é mais útil", disse Ricardo Patiño, ministro das Relações Exteriores do Equador, em referência ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca.