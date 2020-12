Quatro pessoas foram esfaqueadas e uma foi baleada após manifestações pró-Trump nos EUA

WASHINGTON - Quatro pessoas foram esfaqueadas e uma foi baleada e ferida em confrontos que se seguiram às manifestações deste sábado, 12, em várias cidades dos Estados Unidos em favor de Donald Trump e para denunciar a "fraude" eleitoral.

Em muitos lugares, houve confrontos entre manifestantes e contra-manifestantes anti-Trump, que perdeu a eleição de 3 de novembro para o democrata Joe Biden, mas ainda não reconheceu a derrota.

A Polícia do Estado de Washington disse no Twitter na noite de sábado que um tiroteio ocorreu após confrontos perto do edifício do capitólio na cidade de Olympia e que um suspeito foi detido.

Na capitlal dos Estados Unidos, o porta-voz do departamento de bombeiros e emergência Doug Buchanan disse à AFP que quatro pessoas foram esfaqueadas e foram hospitalizadas "com ferimentos graves".

De acordo com o The New York Times, 23 pessoas foram presas durante o dia.

Mais de um mês após a eleição de Joe Biden, uma multidão usando bonés vermelhos com a inscrição "Make America Great Again" invadiu a capital dos Estados Unidos no sábado para exigir "mais quatro anos" de mandato a Donald Trump, e voltou a denunciar uma "fraude maciça" nas eleições presidenciais.

Apesar de um revés final e decisivo no dia anterior perante a Suprema Corte, milhares de apoiadores de Trump foram às ruas para mostrar que estão convencidos de sua vitória nas eleições de novembro.

As manifestações começaram em clima de festa e milhares de pessoas se reuniram no Freedom Plaza, próximo à Casa Branca. Eles eram, no entanto, menos do que as 10 mil pessoas que apoiaram o presidente um mês atrás.

"Não vamos ceder", disse Luke Wilson, 60, de Idaho, agitando uma bandeira defendendo o porte de armas.

Os manifestantes citaram "interferências estrangeiras" e softwares eleitorais que teriam apagado milhões de votos destinados ao presidente para explicar o "roubo" sofrido pelo magnata republicano.

“O povo americano é vítima de uma grande injustiça”, disse à AFP Dell Quick, participante regular dos atos em favor do presidente que deixa o cargo, que considera a eleição de Biden “completamente impossível”.

Por falta de evidências tangíveis para apoiar as alegações de "fraude maciça", as cerca de cinquenta queixas apresentadas pelos aliados de Trump nos Estados Unidos foram rejeitadas pelos tribunais, ou retiradas, com uma única exceção.

Todos os estados certificaram formalmente seus resultados, concedendo a vitória a Biden, e o Colégio Eleitoral validará na segunda-feira o triunfo do democrata, que tomará posse no dia 20 de janeiro.

Darlene Denton usava um emblema "Trump 2024" em seu moletom. "Ninguém quer ouvir as evidências", disse a mulher de 47 anos que veio do Tennessee para expressar seu amor por um líder que teria dado uma "voz" ao povo americano.

O próprio presidente ainda se recusa a admitir a derrota.

"Uau! Milhares de pessoas estão se reunindo em Washington para evitar que nossa eleição seja roubada", Trump cumprimentou no Twitter no sábado, antes de seu helicóptero sobrevoar a multidão cantando o hino americano.

Entre os manifestantes, membros da milícia de extrema direita "Proud Boys", reconhecidos por seus ternos amarelos e pretos e coletes à prova de balas, foram aclamados pela multidão.

"Fora, nazistas!", Gritaram militantes do movimento Black Lives Matter reunidos a algumas ruas de distância.

Vários comícios anti-Trump foram organizados na capital, um deles no Black Lives Matter Plaza, perto da Casa Branca e onde milhares de pessoas foram no início de novembro para celebrar o triunfo de Biden./AFP