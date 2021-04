Quatro pontos sobre o discurso de Joe Biden ao Congresso americano

Annie Karni, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Ele não pode rever as tropas, apertar as mãos de apoiadores ou oferecer um jantar oficial para um líder estrangeiro visitante. Mas na noite de quarta-feira, 28, Biden finalmente participou de um ritual santificado da presidência: discursar em uma sessão conjunta do Congresso.

Leia Também Biden traz agenda legislativa ambiciosa e controversa; leia análise

O discurso em si foi de tom esperançoso e ambicioso no escopo das propostas de Biden.

"A América está em movimento novamente", disse o presidente, reconhecendo que assumiu o cargo em meio à pior pandemia em um século, a pior crise econômica desde a Grande Depressão e o que ele chamou de "o pior ataque à nossa democracia desde o Guerra civil."

Aqui estão quatro pontos sobre o discurso.

História é feita com duas mulheres na presidência da Câmara e do Senado

Nada no discurso de Biden se parecia com o discurso anual do passado, com mais cadeiras marrons visíveis na plateia do que rostos mascarados. Mas a imagem mais impressionante da noite não teve nada a ver com precauções contra o coronavírus. Pela primeira vez na história, duas mulheres sentaram-se no estrado atrás do pódio presidencial.

A vice-presidente Kamala Harris e a porta-voz Nancy Pelosi em dois lugares de destaque foram uma lembrança das rachaduras no teto de vidro político e da mudança de face do Partido Democrata.

"Senhora presidente. Senhora Vice-presidente", disse Biden. "Nenhum presidente jamais disse essas palavras neste pódio, e já era hora."

Mais tarde, enquanto falava sobre igualdade de salários e oportunidades para as mulheres, ele improvisou um segundo reconhecimento da cena impressionante atrás de si. "Já demorou muito tempo", disse ele sobre a igualdade de remuneração. "E se você está se perguntando - olhe para trás."

Biden quer ser mais do que um presidente de "transição"

Como candidato, Biden se apresentou como um "candidato de transição" que estava em uma posição única para unir o país e vencer Donald J. Trump, mas que, no final das contas, queria servir como uma ponte para a próxima geração de líderes democratas.

Em seu discurso na quarta-feira, Biden deixou claro que almejava ser mais do que um pontinho nos livros de história cuja maior conquista foi a destituição de seu antecessor e esboçou propostas para expandir licenças familiares, creches, cuidados de saúde, pré-escola e educação universitária para milhões de pessoas. Seus planos ambiciosos, se aprovados, poderiam torná-lo uma figura transformadora na história americana.

Ele chamou seu plano de infraestrutura de US$ 2 trilhões de "investimento único em uma geração na própria América", observando que era o maior plano de empregos desde a Segunda Guerra e disse que, embora recebesse as ideias republicanas, "não fazer nada não é uma opção."

"O Plano de Emprego Americano será o maior aumento em pesquisa e desenvolvimento de não-defesa já registrado", disse ele.

Biden afirma estar ganhando da covid

Os conselheiros de Biden costumam dizer que sua presidência vai subir ou cair com base no número de vacinas e cheques de ajuda que aparecem nas contas bancárias. Na noite de quarta-feira, Biden indicou que acreditava estar ganhando na marca que provavelmente importaria mais para os americanos assistindo em casa.

Ele se gabou de ter superado sua meta de 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias. "Teremos fornecido mais de 220 milhões de vacinas contra o covid em 100 dias", disse Biden, observando que quase 70% dos idosos agora estão totalmente protegidos do vírus, contra apenas 1% que foram vacinados quando ele tomou posse.

Mesmo com o progresso de sua administração na distribuição da vacina, uma grande porcentagem dos americanos hesita em tomá-la. Se demorar muito para atingir a "imunidade de rebanho", o ponto em que a disseminação do vírus diminui, novas variantes preocupantes podem surgir para escapar da vacina e retardar o progresso feito até agora.

Biden não mencionou esses desafios iminentes na noite de quarta-feira. Em vez disso, ele se concentrou em estatísticas mais otimistas. "Hoje, 90% dos americanos vivem a menos de oito quilômetros de um local de vacinação", disse ele, observando que todos com mais de 16 anos agora são elegíveis para a vacina.

"As mortes de idosos causadas pela covid-19 caíram 80% desde janeiro", disse ele. "Redução de 80%. E mais da metade de todos os adultos na América já tiveram pelo menos uma chance".

O bipartidarismo tem seus limites

O senador Ted Cruz, republicano do Texas, parecia adormecido durante alguns momentos do discurso de Biden. Mas ele estava acordado para aplaudir quando o presidente se referiu à sua decisão de encerrar a guerra no Afeganistão. O senador Mitt Romney, republicano de Utah, aplaudiu quando Biden disse que "a energia limpa criará empregos para a América". Ao deixar a câmara da Câmara, Biden conversou longamente com o senador Rob Portman, republicano de Ohio.

Esses foram alguns dos raros acenos de cabeça para o bipartidarismo durante.