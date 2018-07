Quatro rebeldes morrem em confronto na Líbia

O representante dos rebeldes acrescentou que, no fim, 31 partidários do ditador foram presos. Ele explicou que o grupo, que sofreu "cerca de 20 mortes", foi detido por seu papel na organização de uma fuga na prisão de Benghazi, no início da semana. As forças rebeldes cercaram o acampamento do grupo ligado a Kadafi após o Conselho Nacional Transicional dos rebeldes ter exigido que todas as milícias se dispersassem e deixassem suas armas.

No Sul de Benghazi, rebeldes relataram um ataque pró-Kadafi na cidade de Jalo, mas disseram que as forças já foram expulsas. Na frente oeste da revolta armada, que já dura cinco meses, rebeldes líbios tomaram hoje a vila de Josh, ao pé da cordilheira Nafusa. As informações são da Dow Jones.