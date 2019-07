Queda de avião bimotor mata dez no Texas

HOUSTON - Um pequeno avião bimotor de transporte de passageiros caiu no Texas, EUA, neste domingo, 30, matando dez pessoas, informaram fontes oficiais. Um porta-voz da cidade de Addison, onde ocorreu o acidente, confirmou as mortes à agência France Presse.

Segundo o Comitê Nacional de Segurança nos Transportes, uma equipe foi enviada a Addison para investigar as causas do acidente do avião King Air 350, um bimotor turboélice para transporte de passageiros. Não foram dados mais detalhes sobre a queda, nem o que a teria causado.

Segundo a emissora CNN, a aeronave era um avião privado e caiu em um aeroporto local. Imagens mostraram uma parede de um hangar no aeroporto de Addison destruída. A CBS News citou fontes, segundo as quais o avião teria perdido um motor durante a decolagem e perdido estabilidade antes de cair./AFP