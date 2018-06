Queda de avião boliviano perto da fronteira com Brasil deixa 8 mortos

Avião tinha 18 pessoas a bordo - Foto: AP

LA PAZ - Um avião boliviano com 18 pessoas a bordo caiu no domingo 3 durante uma tentativa de pouso com tempo ruim no norte do país andino, deixando oito passageiros mortos, disse à Reuters o diretor de um hospital local.

Chovia forte quando o pequeno avião turboélice, operado pela companhia aérea local Aerocon, tentou pousar em Riberalta, no Departamento de Beni, perto da fronteira com o Brasil, de acordo com testemunhas.

O avião havia decolado de Beni, capital de Trinidad, informou a Aerocon, sem dar detalhes sobre o acidente. Dezoito pessoas estavam a bordo da aeronave, de acordo com o diretor do hospital de Riberalta, José Luis Pereira.

"Eram 16 passageiros, o piloto e o copiloto. Dez sobreviveram e oito morreram", disse ele à Reuters no domingo. "O piloto e o copiloto estão em situação mais grave... Sete (corpos) estão queimados, não podemos identificá-los."

O presidente da Bolívia, Evo Morales, determinou uma "investigação profunda" sobre as causas do acidente e "sanções drásticas sobre a companhia."/ REUTERS