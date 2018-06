Queda de avião comercial mata 21 Um avião caiu ontem no Casaquistão. Todas as 21 pessoas a bordo morreram - 16 passageiros e 5 tripulantes. O jato Challenger CRJ-200, da canadense Bombardier, pertencia à companhia casaque SCAT. Ele caiu na vila de Kyzyl Tu, a 5 quilômetros do aeroporto de Almaty. "Não havia nenhum fogo, nenhuma explosão. O avião apenas caiu", afirmou Yuri Ilyin, diretor do Departamento de Emergências da cidade. A visibilidade era de 30 metros e a área estava tomada por uma forte neblina na hora do acidente.