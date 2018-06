Queda de avião de carga deixa quatro mortos e seis feridos na Costa do Marfim

Abidjan (Costa do Marfim) - Um avião de carga caiu no Oceano Atlântico perto do aeroporto internacional de Abidjan, matando quatro membros da equipe e ferindo outros seis, informou uma autoridade da Costa do Marfim neste sábado, 14. Dez pessoas estavam a bordo do avião, disse o comandante da brigada militar de incêndio, tenente Issa Sakho, à televisão local. Segundo ele, os mortos são de nacionalidade moldava, enquanto dois alemães e quatro tripulantes franceses estão entre os feridos.

++ Em discurso duro, Trump retira aval a acordo nuclear com o Irã e ameaça ruptura

O avião de carga estava transportando carga militar francesa, informou uma autoridade. "Temos seis pessoas feridas que evacuaram ao campo (militar) de Port-Bouet, em Abidjan, para tratamento", disse.

Relatos indicam que o avião havia saído de Abidjan e que o clima ruim pode ter influenciado no acidente.

++ Separatistas pressionam líder catalão a proclamar definitivamente a independência