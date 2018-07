Queda de avião deixa pelo menos 46 mortos no Congo Pelo menos 46 pessoas morreram após um avião cair hoje ao tentar pousar sob forte chuva na República Democrática do Congo. O aeronave comercial, de propriedade da Hewa Bora Airways, levava 118 passageiros e caiu no aeroporto de Kisangani, no nordeste do país. "Nós recuperamos 44 corpos e dois feridos que morreram no hospital, elevando o número total de mortos para 46", disse o presidente da Hewa Bora, Stavros Papaioannou. Ele informou que o avião caiu quando fazia o trajeto entre a capital do país, Kinshasa, e a cidade de Kisangani.