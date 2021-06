Queda de avião deixa pelo menos quatro mortos e quatro feridos na Rússia

MOSCOU - Pelo menos quatro pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas na queda de um pequeno avião caiu na região de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, na Rússia, neste sábado, 18, disse o serviço médico de emergência local. Por volta das 10h00 (hora local, 00h horário de Brasília), um avião L-410 com 19 pessoas a bordo caiu durante um vôo de treinamento no campo de aviação de Tanay, na região siberiana de Kemerovo, também conhecida como Kuzbas, informaram as autoridades.

Leia Também Solo da Sibéria está descongelando cada vez mais rápido

Fotos divulgadas em redes sociais mostram o avião fortemente danificado com uma ambulância nas proximidades. "No momento, sabe-se que quatro pessoas morreram como resultado do acidente", disse o Comitê em um comunicado, e anunciou uma investigação sobre possíveis violações dos regulamentos de segurança e transporte aéreo.

Um porta-voz dos serviços médicos disse à Reuters que os feridos estavam sendo transportados de avião para hospitais. O governador da região de Kemerovo, Sergei Tsivilyov, disse no Instagram que das 19 pessoas, quatro morreram.

Um porta-voz de uma filial siberiana da agência russa de aviação civil Rosaviatsia disse que uma operação de busca e resgate estava em andamento, mas não forneceu detalhes. /AFP, Reuters