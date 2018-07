Queda de avião mata 5 e deixa 4 feridos na Sibéria

No total, 33 pessoas estavam a bordo do avião Antonov-24, quando este aterrissou no rio Ob, 2.500 quilômetros a nordeste de Moscou, informou a entidade em comunicado. O avião aparentemente foi obrigado a aterrissar por causa de um incêndio em um de seus motores, segundo a comissão.

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas. O avião, da companhia aérea Angara, ia de Tomsk para Surgut. As informações são da Associated Press.