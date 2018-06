Queda de avião mata 55 no sul da Rússia, diz TV

MOSCOU - Um Boeing 737 da companhia aérea FlyDubai caiu nesta sexta-feira, 18, ao aterrissar no Aeroporto de Rostov, no sul da Rússia, com 55 pessoas a bordo. Segundo o canal russo Rússia Today, não há sobreviventes.

Segundo fontes do controle de tráfego aéreo do aeroporto, o avião não conseguiu pousar em virtude das más condições de visibilidade no local.

"Ele caiu a cerca de 100 metros da pista", disse uma fonte ao Russian Today. Um porta-voz do governo da província de Don disse a agência Tass que não há sobreviventes. "O avião já tinha arremetido e não conseguiu pousar na segunda tentativa", explicou a fonte, que não se identificou.

Imagens amadoras publicadas no YouTube mostravam o momento do acidente, mas sua veracidade ainda não tinha sido confirmada pelo governo russo.