Queda de avião mata ao menos 13 pessoas em aeroporto da Nigéria

Equipes de resgate trabalham no local do acidente. Foto: Sunday Alamba/AP

(Atualizada às 15h30) LAGOS - Pelo menos 13 pessoas morreram nesta quinta-feira,3, na queda de um avião na Nigéria. O acidente com uma aeronave fabricada pela Embraer ocorreu instantes após a decolagem no Aeroporto Internacional Murtala Muhammed, em Lagos, confirmou a Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria.

Seis sobreviventes foram levados para o hospital, dois em estado grave, disse o porta-voz do Ministério de Aviação da Nigéria, Joe Obi, à Associated Press. Obi afirmou que 14 foram mortos no avião que carregava 20 pessoas - 13 passageiros e 7 membros da equipe do voo. Já a vice-governadora de Lagos, Victoria Adejoke, afirmou a jornalistas que há sete sobreviventes e 13 morreram. Ainda não foi possível confirmar qual informação é correta.

Alguns corpos não puderam ser reconhecidos por conta dos ferimentos. Por isso, a vice-governadora de Lagos pediu aos membros das famílias que viessem realizar exames de DNA para ajudar a identificar os restos mortais das vítimas. Ela falou aos jornalistas do lado de fora do Hospital da Universidade de Lagos, onde alguns feridos estão sendo tratados.

O aparelho, da companhia Associated Airlines, levava vinte pessoas a bordo e caiu perto de um depósito de combustível para aviões próximo ao aeroporto. Ele tinha como destino a cidade de Akure, capital do estado de Ondo, no sudoeste da Nigéria.

A parte frontal do avião estava completamente destruída, indício de que foi a primeira a colidir com o chão. Os restos naufragados, cercados por policiais e equipe de resgate, estavam a cerca de 30 metros de enormes tanques que armazenavam combustível do aparelho.

Noticiários locais disseram que o avião levava o corpo do ex-deputado Olusegun Agagu, que morreu no dia 13 de setembro. O caixão foi recuperado. Também foi resgatada a caixa preta da nave, que registra os dados do voo.

O piloto detectou uma falha logo depois de decolar, mas não conseguiu retornar ao aeroporto para um pouso de emergência, disse um policial, que no quis se identificar por não ser responsável pela região do aeroporto. Autoridades discutem uma possível falha do motor. As operações de resgate continuam no lugar do acidente, cujas causas ainda se desconhecem.

A Nigéria tem um histórico ruim em segurança aérea. Em 3 de junho de 2012, um avião da companhia nigeriana Dana Airlines caiu em um populoso bairro de Lagos, causando a morte de 153 pessoas.

O acidente do ano passado foi o segundo que um aparelho nigeriano sofria em menos de 24 horas, antes um avião de carga saiu da pista do aeroporto de Acra e se chocou com um ônibus, deixando 10 mortos. / EFE e AP