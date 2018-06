Queda de avião mata 62 pessoas na Rússia Um Boeing 737 da companhia aérea FlyDubai caiu na noite de sexta-feira ao aterrissar no Aeroporto de Rostov on Don, no sul da Rússia, com pelo menos 62 pessoas a bordo. O avião decolou de Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo o Ministério para Situações de Emergência russo, ninguém sobreviveu.