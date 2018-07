A agência de notícias MAP disse que três pessoas sobreviveram ao acidente. O avião levavam 60 militares, 12 civis e nove tripulantes.

Citando um comunicado das Forças Armadas Reais, a MAP informou que o avião caiu a dez quilômetros a nordeste da Guelmim, no sul do Marrocos. Este é o pior acidente aéreo do país. As informações são da Associated Press.