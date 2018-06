Queda de avião na Libéria deixa três mortos

"Houve um acidente com o avião em Charlesville, cidade próxima ao aeroporto internacional de Roberts. O avião levava a delegação de Guiné até Monrovia", afirmou o Ministro de Informação da Libéria, Lewis Brown.

O general Souleymane Kelefa Diallo, chefe do Exército da Guiné, foi morto no acidente, disse o porta-voz do Exército, Alpha Barry. "Posso confirmar que houve um acidente e que havia entre 12 e 18 pessoas no avião", afirmou. Dois pilotos também foram mortos no acidente, segundo uma autoridade.

A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, confirmou o acidente em discurso na cerimônia das forças armadas. Ela pediu um momento de silêncio em homenagem aos que morreram e declarou que a terça-feira será um dia de luto. As informações são da Associated Press.