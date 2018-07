Queda de avião na Rússia deixa 5 mortos

MOSCOU - Pelo menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira, 11, quatro ficaram gravemente feridas e outras cinco estão desaparecidas como resultado de uma aterrissagem de emergência realizada por um avião de passageiros An-24 na região russa de Tomsk, na Sibéria, informaram as autoridades locais.

O aparelho, um bimotor turboélice, com 36 pessoas a bordo, caiu quando tentava pousar no rio Obi, a cerca de 14 quilômetros da cidade de Strezhi, informou a agência "Interfax", que cita o Departamento regional do Ministério da Rússia para Situações de Emergência.

O An-24 acidentado, pertencente à companhia Anagaraavia, realizava um voo entre as cidades de Tomsk e Surgut.

Fontes da Rosaviatsia, o comitê estatal de aviação russo, indicaram à agência oficial "Itar-Tass" que os pilotos tomaram a decisão de efetuar um pouso de emergência após informar à torre de controle de um incêndio no motor esquerdo da aeronave.