Queda de avião no Laos deixa todos os passageiros mortos

(Atualizada às 17h) BANGCOC - A queda de um avião da companhia Lao Airlines na província de Champassak, no Laos, matou as 49 pessoas que estavam a bordo, informou o governo do Laos. Sete franceses estão entre os mortos, informou o ministro de Relações Exteriores da França, Laurent Fabius. Passageiros sul-coreanos, australianos, canadenses, chineses e vietnamitas também morreram.

A aeronave (voo QC301) se preparava para aterrissar no aeroporto de Pakse quando caiu no rio Mekong, a cerca de oito quilômetros do aeroporto. O avião havia decolado de Vientiane, no Vietnã, uma hora e 15 minutos antes.

Segundo um funcionário da Lao Airlines, citado pelo jornal tailandês Bangcoc Post, o acidente ocorreu em função do mau tempo. O tufão Nari atingiu terça-feira o Vietnã a caminho do Laos e sua área de influência provocou chuvas na região.

Uma testemunha, citada pela agência de notícias estatal KPL, disse que fortes rajadas de vento teriam afetado o curso da aeronave e que as tentativas de resgate foram prejudicadas por não haver caminhos até o local do acidente. A Lao Airlines afirmou, em comunicado, que as causas do acidente ainda não foram esclarecidas./EFE e REUTERS