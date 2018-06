Queda de avião no Nepal deixa 2 mortos e 9 feridos

KATMANDU - Pelo menos dois ocupantes de um avião morreram e outros nove ficaram feridos na queda nesta sexta-feira no Himalaia da aeronave na qual viajavam, no segundo acidente aéreo no Nepal esta semana, informaram fontes oficiais.

Os dois mortos são o piloto, Dinesh Neupane, e o copiloto, Santosh Rana, afirmou o chefe de Polícia do distrito de Kalikot, Kishan Singh Budal, onde o aparelho no qual viajavam os dois tripulantes e nove passageiros caiu, no noroeste do país.

Os feridos e os corpos dos mortos estão sendo levados de helicóptero para a cidade de Nepalgunj, de cujo aeroporto o aparelho acidentado tinha decolado por volta das 12h15 (horário local, 3h30 em Brasília) antes de cair em Chilkhaya.

Um porta-voz da Polícia nepalesa, Madhav Raj Joshi, explicou que o avião ia para a cidade de Jumla, mas teve que se desviar de seu destino para Chilkhaya devido a um "problema técnico".

O professor de um colégio da região onde aconteceu o acidente, Kul Bahadur Khatri, confirmou que alguns aldeões retiraram os corpos da aeronave, que ficou parcialmente queimado. Segundo Khatri, o lugar onde o avião caiu é uma área plana entre duas colinas, onde há um pequeno assentamento de casas.

Este é o segundo acidente aéreo de importância esta semana no Nepal. Na quarta-feira um bimotor com 20 passageiros e três membros da tripulação caiu no Himalaia nepalês, matando todas as pessoas a bordo, entre elas duas crianças e um turista chinês e outro kuwaitiano.

Na última década houve pelo menos sete acidentes com aviões de pequeno porte no Nepal, deixando 125 mortos, muitos deles turistas que visitavam o país montanhoso encravado na cordilheira do Himalaia. / EFE